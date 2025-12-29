Los apicultores de San Emiliano ven “una injusticia” en las compensaciones que reciben por los daños por el oso pardo

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de San Emiliano (León) se hizo hoy eco de la denuncia de los apicultores de la zona afectados por los ataques del oso pardo -e intentos- a sus explotaciones, al considerar “una clara injusticia” las compensaciones que reciben por los daños provocados; unas indemnizaciones, señalan, “que no cubren ni de lejos las pérdidas reales sufridas ni el esfuerzo necesario para mantener la actividad”.

Los ataques de oso, apunta el alcalde, David Marcello, no solo implican la destrucción de colmenas, sino también la pérdida de enjambres, la interrupción de la producción de miel durante toda la temporada y, en muchos casos, daños materiales adicionales que no son reconocidos en las valoraciones oficiales. A ello se suma, señalan en el texto, la valoración de las colmenas dañadas. Los apicultores denuncian que en numerosos casos los guardas forestales de la zona califican como recuperables enjambres que han permanecido varios días a la intemperie y expuestas a las duras condiciones del invierno de la montaña babiana, “sin que exista certeza alguna de que ese enjambre pueda recuperarse con garantías”.

Apicultores y Ayuntamiento insisten en que “la convivencia con la fauna salvaje solo es posible si se garantiza una compensación justa, rápida y proporcional a los daños reales”. Proteger al oso pardo, subrayan, “no puede hacerse a costa de arruinar a quienes viven y trabajan en el medio rural”, por lo que reclaman una revisión urgente de los baremos de indemnización, pagos ágiles y completos y medidas preventivas eficaces financiadas al cien por cien, para que la conservación del oso pardo sea compatible con la supervivencia de la apicultura tradicional.

“Sin una respuesta justa por parte de las administraciones, el abandono de colmenares y la pérdida de actividad apícola será inevitable, con graves consecuencias para la economía rural y la biodiversidad”, concluyen.