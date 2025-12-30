Llamamiento al diálogo en Villamanín: «Siempre hemos sido un ejemplo de unión»

El Ayuntamiento de Villamanín ha hecho en un comunicado un llamamiento al diálogo y a la convivencia vecinal ante la grave repercusión mediática que está teniendo en todo el país el conflicto surgido por la venta de participaciones de la Lotería de Navidad, después de que el Gordo dejara un premio millonario marcado por un error de gestión. El consistorio lamenta la imagen que se está proyectando del municipio, una imagen que —subraya— no refleja los valores de convivencia que siempre han caracterizado al pueblo.

El origen del problema está en un fallo en la consignación de 50 participaciones de cinco euros (cuatro para jugar y uno de donativo para la Comisión de Fiestas), que no estaban respaldadas por los décimos correspondientes. Ese error ha provocado un agujero de cuatro millones de euros, ya que cada papeleta estaba premiada con 80.000 euros tras resultar agraciado con el Gordo el número 79.432.

Una situación que, como reconocen los propios vecinos, «ha dividido al pueblo» entre quienes disculpan el error cometido por un grupo de jóvenes «sin mala intención» y quienes reclaman cobrar sus premios.

El pasado viernes se intentó desbloquear la situación en una tensa reunión convocada por la Comisión de Fiestas, a la que asistieron numerosos agraciados. En ese encuentro, los miembros de la comisión —formada en su mayoría por jóvenes de entre 18 y 25 años— reconocieron el grave error cometido y pusieron sobre la mesa una propuesta de principio de acuerdo para evitar la vía judicial.

La solución planteada pasa por una «quita» aproximada del 10 % sobre cada premio, de manera que todos los premiados puedan cobrar, así como por el reparto entre los agraciados del décimo que jugaba la propia comisión y de los premios personales de sus integrantes. Todo ello, a cambio de que no se denuncie a ninguno de los responsables. Con este planteamiento, la deuda se reduciría de cuatro a dos millones de euros.

Se trata de un acuerdo frágil y condicionado a que sea aceptado por unanimidad por todos los premiados, pero que contó con un amplio respaldo entre los asistentes, al considerar que los jóvenes «han cometido un error sin mala fe y han puesto encima de la mesa hasta sus propios premios».

El Ayuntamiento, que recuerda que la Comisión de Fiestas actuaba de forma independiente y sin vinculación con la administración municipal, ha reiterado su disposición a colaborar para facilitar el diálogo y preservar la convivencia. El consistorio confía en que el pueblo pueda cerrar este episodio sin que derive en un largo proceso judicial que, además de alargar la incertidumbre, rompa la unidad vecinal y dañar de forma irreversible la imagen de Villamanín.