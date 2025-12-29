El Ayuntamiento de Villamanín se ofrece a colaborar para "facilitar el diálogo" entre los afectados por la lotería

El Ayuntamiento de Villamanín ha emitido un comunicado en el que manifiesta su pesar por la situación que se está viviendo actualmente en el municipio tras la venta de más de las participaciones de la lotería del Gordo por parte de la Comisión de Fiestas, y por la repercusión que estos hechos están teniendo en la imagen pública del pueblo. Según señala el consistorio, "esta imagen no representa ni el sentir ni los valores de convivencia que siempre han caracterizado a Villamanín".

Desde el Ayuntamiento se reconoce la preocupación y el malestar que esta circunstancia puede estar generando entre los vecinos y las personas implicadas. En este contexto, el comunicado aclara que las participaciones de Lotería a las que se hace referencia han sido gestionadas por la Comisión de Fiestas, un grupo de vecinos que actúa de manera voluntaria, independiente y sin vinculación con la administración municipal.

A pesar de no tener responsabilidad directa en la gestión, el Ayuntamiento considera prioritario preservar la convivencia vecinal y contribuir a que la situación se resuelva de la mejor manera posible. Por ello, se ha ofrecido a colaborar dentro de sus posibilidades, facilitando el diálogo entre las partes y poniendo a disposición espacios municipales si ello puede ayudar a alcanzar una solución.

Finalmente, el consistorio ha agradecido la comprensión y el respeto que están mostrando los vecinos en estos momentos y ha expresado su confianza en que Villamanín pueda superar esta situación y seguir siendo un ejemplo de convivencia.