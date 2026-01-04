Boñar vive su gala Cesáreo Gonzalez cada inicio de año

Publicado por José María Campos Boñar Creado: Actualizado:

La villa de Boñar celebró la Gala Cesáreo González que llegó a su cuarta edición reconociendo el compromiso, el talento y la identidad local y estuvo presidida por su alcalde, Pepe Villa. El presentador de esta edición, Amable Pascual, señaló que «se consolida como un espacio de reconocimiento a las personas, colectivos y proyectos que dan vida al municipio y representan sus mejores valores».

El premio al evento cultural del año fue para Liternautas, una iniciativa nacida del impulso de profesoras de literatura que une educación, creatividad y naturaleza. El premio al colectivo o asociación fue para el Coro Parroquial, por más de cincuenta años de dedicación ininterrumpida. El premio en la categoría de deporte recayó en el Club Deportivo Boñar Femenino de Fútbol Sala, por abrir camino al deporte femenino en el ámbito rural. El del emprendimiento fue concedido de forma compartida a Eduardo Flórez, por el alojamiento turístico Pardomino, y a Diego Fernández y Nuria Benéitez, por el restaurante La Praillona, dos apuestas que refuerzan el turismo local .

El galardón a la trayectoria fue para Jorvic, histórica tienda de moda abierta en Boñar en 1984 y ampliada en 2009 a León, ejemplo de constancia, cercanía y superación personal y reflejo de cómo desde el medio rural se puede construir un proyecto sólido sin perder la esencia. El premio especial recayó en Jairo Álvarez, por la creación del monumento al minero en Llama, una obra realizada de manera desinteresada que rinde homenaje a la tradición minera y se ha convertido en patrimonio emocional y colectivo del pueblo.

El acto concluyó con un sentido recuerdo a Pablo González, habitual asistente a la gala, fallecido el pasado mes de junio, «cuya figura fue evocada con cariño como ejemplo de sencillez, compromiso y apoyo constante a las iniciativas culturales y sociales», según recordó el alcalde de Boñar, Pepe Villa.