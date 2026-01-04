Herido un conductor tras salirse de la vía en Toral de los Guzmanes

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

Un hombre de mediana edad resultó hoy herido después de que la furgoneta que conducía se saliese de la vía en el punto kilométrico 189 de la carretera N-630, en Toral de los Guzmanes (León) y quedase atrapado en el interior.

El suceso se produjo a las 14.38 horas y al lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de León, Bomberos de la Diputación y recursos de Sacyl.