Casi 21.000 esquiadores acuden a San Isidro y Leitariegos en la segunda semana de Navidad

Las estaciones invernales de San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos, gestionadas por la Diputación de León, han recibido un total de 20.931 esquiadores entre el 29 de diciembre y el 4 de enero, consolidando su actividad durante la segunda semana de las fiestas navideñas con condiciones óptimas para la práctica del esquí.

San Isidro ha concentrado la mayor afluencia, con 17.658 usuarios, y una media de 9,5 kilómetros esquiables distribuidos en los sectores de Cebolledo y Requejines, ha explicado la Diputación.

La estación ha mantenido nueve pistas alpinas abiertas (cuatro verdes, dos azules y tres rojas) y diez remontes en servicio, incluidos cuatro telesillas. Los espesores de nieve dura han oscilado entre 15 y 30 centímetros, y el día de mayor afluencia fue el 30 de diciembre, con 4.281 esquiadores.

La procedencia del público ha sido principalmente leonesa, aunque también se han registrado visitantes de Asturias, Galicia y Portugal.

Por su parte, Valle Laciana-Leitariegos ha contabilizado 3.273 asistencias, con su pico el 4 de enero (715 usuarios). La estación ha ofrecido ocho pistas abiertas —tres verdes, cuatro azules y un circuito infantil— y seis remontes, alcanzando 3,4 kilómetros esquiables.

Los espesores han variado entre 10 y 40 centímetros, con nieve dura y buen tiempo durante la semana.

El descenso térmico de los últimos días ha permitido retomar la innivación artificial, mejorando las condiciones. Destaca el uso turístico del telesilla, que ha supuesto alrededor del 10 % de las visitas, así como la presencia de visitantes internacionales.

De cara a los próximos días, si la meteorología lo permite, San Isidro celebrará en la noche de Reyes el tradicional descenso con antorchas de Sus Majestades y sus pajes por las pistas de Cebolledo, uno de los actos más emblemáticos de la temporada.

En Leitariegos, los Reyes Magos visitarán la estación el 6 de enero, dentro de las actividades programadas.