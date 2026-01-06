Así ha nevado en la provincia de León este martes de Reyes

El Día de Reyes ha traído, además de regalos, nieve a algunas zonas de la provincia de León. Entre ellas, Cistierna, Villablino y Sabero, que han amanecido cubiertas con un manto blanco este martes, que se ha presentado con temperaturas muy frías.
Nieve en Sobrepeña
Nieve sobre las vía del Feve en La Ercina
Nieve sobre las vía del Feve en La Ercina
Así ha nevado en la provincia de León el día de Reyes
