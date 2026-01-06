Diario de León

Así ha nevado en la provincia de León este martes de Reyes

El frío trae nieve a algunas zonas de León, que amanecen cubiertas el día de Reyes

Vista de Cistierna este martes.

Vista de Cistierna este martes.CAMPOS

Redacción
León

El Día de Reyes ha traído, además de regalos, nieve a algunas zonas de la provincia de León. Entre ellas, Cistierna, Villablino y Sabero, que han amanecido cubiertas con un manto blanco este martes, que se ha presentado con temperaturas muy frías.

Nieve en Sobrepeña (La Ercina).

 C.B.

Nieve en Sobrepeña

Nieve en La Ercina.

 C.B.

Nieve sobre las vía del Feve en La Ercina

Nieve en La Ercina.

 C.B.

Nieve sobre las vía del Feve en La Ercina

Villablino

Villablinoaraujo

Villablino.

Villablino.araujo

Sabero.

Sabero.CASTRO

Cistierna.

Cistierna.CAMPOS

Parque infantil de Cistierna.

Parque infantil de Cistierna.CAMPOS

Riaño

RiañoDL

Riaño

RiañoDL

Riaño

RiañoDL

Riaño

RiañoDL

Riaño

RiañoDL

Riaño

RiañoDL

Riaño

RiañoDL

Riaño

RiañoDL

Riaño

RiañoDL

Riaño

RiañoDL

