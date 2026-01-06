Los Reyes llegan con nieve y heladas a León: aviso amarillo y máximas de 6 grados

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Este martes 6 de enero, los leoneses han despertado con un ambiente gélido que será la tónica dominante durante toda la jornada de Reyes. La borrasca que atraviesa la península mantiene a la provincia en alerta, combinando cielos muy cubiertos, nevadas en cotas bajas y temperaturas que apenas subirán durante las horas centrales del día.

La Cordillera Cantábrica leonesa permanece bajo aviso amarillo por nevadas hasta las 12.00 horas de hoy. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé acumulaciones de hasta 5 centímetros de nieve en 24 horas, con una cota que oscila entre los 500 y 700 metros. Aunque se espera que las precipitaciones más intensas remitan por la tarde, el tercio norte de la provincia mantendrá cielos nubosos y posibilidad de nevadas débiles y ocasionales.

El frío será el otro gran protagonista de este 6 de enero. Tras una madrugada de heladas generalizadas, que han sido especialmente fuertes en las zonas de montaña, el mercurio apenas logrará remontar. En León capital, la temperatura máxima no superará los 3 grados positivos, lo que obligará a mantener la precaución ante la posible formación de placas de hielo en calles y carreteras.

En el resto de la provincia, el frío será intenso durante todo el día. En la capital se espera una mínima de -3°C y una máxima de 3°C. En Ponferrada, los termómetros oscilarán entre los -2°C y los 5°C, mientras que en Astorga la mínima bajará hasta los -2°C con una máxima de 6°C. Por último, en Villablino se registrará el ambiente más gélido de estas localidades, con una mínima de -4°C y una temperatura máxima que apenas alcanzará los 2°C.

El viento soplará con componente norte y noreste, lo que aumentará la sensación de frío en toda la provincia. En las zonas altas de la montaña leonesa se esperan rachas fuertes, aunque la previsión indica que el viento tenderá a flojo y variable al final del día.