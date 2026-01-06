La lotería del Niño deja un pellizco en Astorga

Vista de la administración de lotería en la que se ha vendido un premio de la lotería de El Niño.LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

El número 06703, primer premio de la Lotería del Niño, ha vendido parte en Astorga. En concreto, en la administración de lotería de la calle Corregidor Costilla.

Se trata de un premio que ha sido muy repartido por toda España y que se ha vendido, en el caso de Astorga, a través de una máquina, si bien no se sabe el número exacto de décimos.

El primer premio del sorteo extraordinario de la lotería del Niño, celebrado este martes está dotado con dos millones de euros por serie (200.000 euros al décimo).

Ha sido muy repartido en toda España, vendido en Benavente (Zamora), Valencia, Barcelona, Asturias y Cádiz, entre otros.

El 06703, primer premio del Sorteo Extraordinario de El Niño, se vendió en San Cristóbal de Segovia (Segovia), Astorga (León), Valladolid, Fontiveros (Ávila), Villares de la Reina y Salamanca y en Benavente (Zamora), entre otras poblaciones españolas.

El segundo premio, dotado con 750.000 euros por serie (75.000 euros por décimo) ha sido para el número 45.875, vendido en O Porriño (Pontevedra), Aranjuez, Barcelona, Las Cabañuelas y Madrid.

El tercer premio ha sido para el número 32.615, dotado con 250.000 euros la serie, es decir, 25.000 euros por décimo, que ha caído en Burgos, entre otros puntos.