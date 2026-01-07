El ecoturismo, entre las claves del Alto Bernesga para 2026

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Reserva de la Biosfera Alto Bernesga afronta 2026 con tres grandes apuestas que combinan innovación, tradición y sostenibilidad: la investigación del propóleo como conservante natural en la industria cárnica, la recuperación de la vaca mantequera leonesa y la puesta en marcha del Plan Estratégico de Turismo para impulsar el ecoturismo en la próxima década.

Tras un 2025 marcado por avances científicos, alianzas internacionales y una intensa agenda educativa y cultural, el territorio se prepara para consolidar estos proyectos como motores de desarrollo local y conservación ambiental, según ha indicado al Reserva.

El proyecto internacional RES-MAB, financiado por el programa Prima, ha sido uno de los pilares del año. En colaboración con el Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos (Ictal) de la Universidad de León (Ule), la Reserva ha trabajado en la caracterización del propóleo, un producto natural con propiedades antimicrobianas y antioxidantes, para su uso como conservante en embutidos en sustitución de nitratos y nitritos. Esta línea de investigación abre la puerta a un modelo de economía circular que conecta apicultura, ciencia y producción local, reduciendo el impacto ambiental y generando valor añadido.

Convenio marco

De forma paralela, la Reserva ha impulsado la recuperación de la vaca mantequera leonesa, una raza autóctona vinculada a la historia ganadera del territorio. Junto a la Asociación para la Recuperación de la Mantequera Leonesa (Armale) y la Ule, se ha firmado un convenio marco que permitirá desarrollar sistemas de cebo sostenibles y mantener el ciclo completo de cría en el territorio, favoreciendo la calidad del producto y la conservación del paisaje. El 2025 también ha estado marcado por la elaboración del Plan Estratégico de Turismo, que define la hoja de ruta para el desarrollo del ecoturismo en el Alto Bernesga durante los próximos diez años.