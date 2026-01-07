Nace un proyecto para modernizar el pastoreo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El consorcio EU4SUPA (European Union for Sustainable Pastoralism) aúna a diversas organizaciones de España, Italia, Austria, Bulgaria y Rumanía han unido fuerzas para desarrollar un itinerario formativo moderno que dé respuesta a los retos actuales del sector. Esta iniciativa surge en un contexto crítico donde, según el comunicado del proyecto, «el sector se enfrenta a una presión creciente debido al cambio climático, la despoblación del medio rural y la desaparición de muchos de los conocimientos ecológicos tradicionales».

El proyecto, coordinado por la entidad española Fundación Monte Mediterráneo (FMM) y del que forma parte Cesefor, cuenta con una duración de 30 meses y se financia a través del programa Erasmus+. Su objetivo principal es modernizar la educación en esta disciplina, reforzando la sostenibilidad ambiental y aumentando el atractivo del pastoreo como profesión. Durante la reunión de lanzamiento, celebrada el pasado diciembre, los socios subrayaron que el motor del proyecto es la «necesidad de profesionalizar el pastoreo y reforzar la resiliencia ambiental», combinando para ello el rigor científico con la sabiduría ancestral.

EU4SUPA no solo busca tejer una red de apoyo, sino implementar herramientas tangibles para la formación de pastores y pastoras. Entre sus metas principales destaca la creación de un currículo innovador y un programa de formación en línea, así como el desarrollo de «Laboratorios de Pastos y Pastizales en seis regiones europeas». El programa empleará metodologías de blended learning (aprendizaje combinado) para validar módulos formativos que conecten a personal investigador, responsables de políticas públicas y trabajadores del sector.

Esta apuesta por la formación técnica es vital si se tiene en cuenta que «el pastoreo desempeña un papel fundamental en la conservación de la biodiversidad, en la prevención de la degradación del suelo, en la mitigación de los incendios forestales y en el mantenimiento de las economías rurales». De este modo, EU4SUPA se alinea con las prioridades de la Unión Europea en materia de inclusión, diversidad y acción por el clima.

La puesta en marcha de EU4SUPA llega en un momento clave para la visibilidad del sector a nivel global. Las actuaciones del proyecto están diseñadas para converger con la celebración del Año Internacional de los Pastizales y los Pastores en 2026. Según el consorcio, este hito ofrece una «oportunidad única para aumentar la visibilidad del sector y generar un impulso sostenible a largo plazo».

El consorcio internacional está integrado además por INNSAMBLE (España), AGROM-RO (Rumanía), AU-Plovdiv (Bulgaria), HAUP (Austria) y D.R.E.Am. Italia (Italia).