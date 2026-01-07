El Gobierno aprueba 2,5 M€ para restaurar zonas quemadas en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Gobierno ha tomado razón de diversas declaraciones de emergencia con las que se dio respuesta a los devastadores incendios forestales del pasado verano. A través de estos acuerdos se consideran como catástrofe natural varios de los incendios de agosto en las provincias de Ávila, León, Ourense, Palencia y Zamora.

En la provincia de León se destinarán casi un millón de euros a Castrocalbón, medio millón a Canalejas y un millón y medio al incendio de Yeres y Llamas de Cabrera.

En Zamora se invertirá medio millón de euros en la zona calcinada por el incendio de Molezuelas de la Carballeda y una cantidad similar se destinará al fuego que afectó a la localidad abulense de Cuevas del Valle.

Además, se ha aprobado una actuación especial de restauración forestal con carácter de emergencia en todas las zonas afectadas cuyo importe supera los 9,3 millones de euros. Así lo ha anunciado la ministra portavoz, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este miércoles.

«Después de este durísimo 2025 debemos empezar a trabajar o seguir trabajando para que el 2026 no se repita esta situación. La prevención es fundamental y debemos comenzar ya, puesto que, como dicen los expertos, los incendios de verano se apagan en invierno. No podemos esperar al mes de junio para actuar», ha recalcado.