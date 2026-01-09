La Cordillera Cantábrica de León se mantiene este sábado en aviso amarillo por acumulaciones de nieve de hasta 5 cm

Publicado por EP Creado: Actualizado:

La Cordillera Cantábrica de León se mantendrá este sábado, 10 de enero, en aviso amarillo por nieve ante la previsión de acumulaciones de hasta cinco centímetros, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogidos por Europa Press.

En concreto, la mencionada zona estará en peligro bajo con una probabilidad del 40-70% hasta las 11.59 horas de la jornada del sábado por acumulaciones de nieve en 24 horas de hasta cinco centímetros en la parte oriental de la zona por encima de los 1.000-1.100 metros.

En general, en Castilla y León se espera este sábado un cielo con intervalos nubosos, sin descartar brumas y nieblas matinales, y precipitaciones débiles en zonas de montaña del norte y este, en la primera mitad del día.

La cota de nieve se situará entre los 900-1.100 metros y tenderá a subir al final del día por el oeste, con temperaturas sin cambios o en ligero descenso.

También se prevén heladas débiles generalizadas, menos probables en zonas de meseta del centro y oeste con viento de componente oeste, flojo a moderado, con probabilidad de rachas fuertes, principalmente en cotas altas y tercio oriental.