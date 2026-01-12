UPL denuncia el "estado de abandono" de Valdefresno y la "gestión caótica" del gobierno de PP y PSOE

la secretaria general de la formación, Alicia Gallego, y el secretario de organización y vicepresidente de la Diputación de León, Roberto Aller, acompañados por representantes locales del partido en el ayuntamiento de Valdefresno DL

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha denunciado públicamente la situación de "grave deficiencia" y el "evidente estado de abandono" que, a su juicio, sufre el municipio de Valdefresno. Esta conclusión se extrae tras la reciente visita institucional realizada por la secretaria general de la formación, Alicia Gallego, y el secretario de organización y vicepresidente de la Diputación de León, Roberto Aller, quienes estuvieron acompañados por representantes locales del partido en el ayuntamiento.

Según traslada la formación leonesista, el actual escenario político está marcado por un gobierno de coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista que cuenta con el respaldo de los dos concejales de España Vaciada. Para UPL, este acuerdo ha derivado en una absoluta falta de iniciativa y en un "caos en la gestión" liderado por José Pellitero durante su etapa al frente de la alcaldía. El partido denuncia, además, que se ha llevado a cabo una actitud de hostigamiento contra sus representantes municipales, materializada en la prohibición de intervenir en los plenos o en restricciones para acceder a la información pública.

Esta tensión institucional provocó que los tres concejales de UPL abandonaran una sesión plenaria en febrero del año pasado y presentaran quejas ante organismos como el Procurador del Común, el Comisionado de Transparencia y el Consejo de Cuentas. La formación confirma que estas denuncias han sido admitidas a trámite y se encuentran actualmente en proceso de resolución.

En el plano judicial, UPL señala que el balance de la gestión de Pellitero incluye la falta de ejecución de sentencias, destacando el caso de la calle Silbareta en Sanfelismo, cuya urbanización debía haber concluido antes de diciembre de 2023. Esta inacción habría provocado el embargo del sueldo del alcalde desde hace casi dos años. Asimismo, los leonesistas denuncian una urbanización presuntamente irregular en Arcahueja que habría permitido asfaltar zona verde junto al domicilio del propio Pellitero mediante una declaración responsable.

Como contrapartida a esta situación municipal, UPL reivindica su capacidad de gestión desde otras instituciones. La formación destaca que, fruto del trabajo con el área de Fomento de la Diputación de León, ya están en proyecto de ejecución varias carreteras esenciales para el municipio, como la LE-5610 en sus tramos entre Villalboñe, Solanilla, Villacil y Valdefresno, además de la LE-5508 que atraviesa Villavente y Villafeliz, y la LE-5637 que conecta Villacil con el cruce de Carbajosa.

Por último, el partido ha impulsado a través de sus procuradores en las Cortes de Castilla y León una enmienda presupuestaria de 300.000 euros para transformar el antiguo edificio del ayuntamiento en un centro de día. Con estas acciones, desde UPL insisten en que su labor no se limita a la crítica, sino a ofrecer una alternativa real de gobierno con soluciones concretas para los vecinos de Valdefresno.