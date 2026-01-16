Las obras en La Silbareta de Sanfelismo comenzarán la próxima semana

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La pavimentación de la calle La Silbareta de Sanfelismo comenzará la próxima semana. Así lo ha asegurado el alcalde de Valdefresno, municipio al que pertenece la localidad. Se trata de una larga reivindicación vecinal cuya solución ahora parece cercana. El regidor, Carlos Gutiérrez, ha argumentado que los últimos retrasos «se han debido a que la empresa encargada de llevar a cabo las obras no ha podido». Tras un largo prceso de quejas y reclamos vecinales, una sentencia judicial de 2023 condenó al ayuntamiento a finalizar la obra antes del finales de ese año, según explica la Asociación de Vecinos de la Calle La Silbareta. El propio ayuntamiento se comprometió a ello y, según afirman, el contrato de adjudicación de las obras, que data de este año, «establece un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025». «El proceso administrativo está hecho, ha sido un problema de ejecución», señala Gutiérrez.