El edificio multiusos del Val es ahora más accesible

La Junta de Castilla y León ha financiado con 85.500 euros las obras de mejora de la accesibilidad del edificio multiusos La Unión de Val de San Lorenzo, una actuación que se enmarca en las líneas de apoyo del Ejecutivo autonómico a los municipios rurales con el objetivo de reforzar los servicios públicos y mejorar la calidad de vida de sus vecinos. El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, y el alcalde de Val de San Lorenzo, Alfonso Cordero, visitaron este viernes las instalaciones tras la finalización de los trabajos, que han consistido en la construcción de una rampa de acceso, la adecuación de los aseos a criterios de accesibilidad universal y la habilitación de un espacio de almacenaje. La actuación ha sido posible gracias a una subvención directa de la Consejería de la Presidencia, dentro de las diferentes líneas puestas en marcha por la Junta para apoyar a las entidades locales, especialmente en el medio rural.

Durante la visita, Eduardo Diego recordó que la Junta destinó el pasado año cerca de 20 millones de euros a los municipios de la provincia, a través del Fondo de Participación en los Impuestos Propios de la Comunidad, del Fondo de Cohesión y del Fondo de Cooperación Económica Local General, además de ayudas a mancomunidades y para el mantenimiento de los centros de ocio y convivencia. «Es una apuesta clara del Gobierno de Mañueco por el municipalismo y por los pueblos, garantizando que los ayuntamientos cuenten con recursos suficientes para prestar servicios y acometer inversiones fundamentales», ha señalado el delegado territorial. En concreto, en 2025 el Fondo de Cooperación Económica Local General distribuyó 10,5 millones de euros entre los 211 municipios de la provincia de León; el Fondo de Cohesión alcanzó los 3 millones; el Fondo de Impuestos Propios superó los 2,6 millones; las mancomunidades recibieron 1,5 y se destinaron 460.000 euros a garantizar la apertura de los centros de ocio en el medio rural.