La Junta anima con ocho millones a los jóvenes a dedicarse al campo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural dedicó a lo largo de 2025 un total de 68,4 millones de euros en el conjunto de Castilla y León a repartir ayudas dirigidas a la incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos al campo y a la mejora y modernización de explotaciones agrarias, con un grado de ejecución un 21 por ciento superior al año anterior. En el caso de León, la cifra alcanza los 12.877.950,88 euros y se convierte en la provincia más beneficiada, tanto en número de ayudas como en importe e inversión fue León, con 423 ayudas y 23,1 millones de inversión.

Según informó la Junta en un comunicado, los 423 titulares de explotaciones leonesas beneficiados han contribuido al relevo generacional, a la creación de empleo y al fortalecimiento del tejido productivo del medio rural, así como mejorar la competitividad del sector y la calidad de vida de agricultores y ganaderos. Estos datos, en el caso del conjunto de la Comunidad, es de 1.990.

En concreto, el importe de las ayudas destinadas a jóvenes agricultures en la provincia es de 8.325.279,78 euros para 289 jóvenes, una cifra que se eleva a hasta los 40,8 millones de euros en toda Castilla y león para el establecimiento de 1.319 jóvenes agricultores, mientras que 27,6 millones de euros han beneficiado a 671 explotaciones para la realización de inversiones de mejora. Entre ellas, siete millones con cargo a fondos Next Generation para actuaciones de digitalización de explotaciones y uso de energías renovables.

Las ayudas, abonadas con medidas incluidas tanto en el Programa de Desarrollo Rural 2014-2022, cuyo periodo de ejecución concluyó en diciembre pasado, como en el actual periodo Pepac 2023-2027, contribuyen a la mitigación del cambio climático mediante la reducción de emisiones, la captura de carbono, el uso eficiente de los recursos naturales, el impulso de energías sostenibles y la mejora del bienestar animal.

Más detalles

La Junta destacó que durante el año pasado, en el marco del Pepac, se han tramitado las nuevas ayudas de cooperación para la sucesión de explotaciones agrarias a través de dos convocatorias, con 158 beneficiarios y el pago de un millón de euros, que se suman a los 650.000 euros abonados a finales del año 2024.

Por provincias, a León le sigue Valladolid, que en 274 ayudas recibió 11,2 millones y 19 millones de euros de inversión. A continuación, Burgos, con 332 ayudas por 9,7 millones y 16,8 millones de inversión; Salamanca, con 277 ayudas por 9,3 millones y 16,7 millones de inversión Zamora, con 211 ayudas por 7,7 millones y 13,8 millones de inversión; Palencia, con 157 ayudas por 6,1 millones y 9,3 millones de inversión; Ávila, con 142 ayudas por 4,6 millones y 8,2 millones de inversión. Las últimas son Segovia, con 106 ayudas por 3,6 millones y 6,7 millones de inversión; y Soria, con 78 ayudas por un total de tres millones y 4.6 millones de inversión.