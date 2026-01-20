El Páramo Bajo suma apoyos ante la reunión sobre Villalobar con CHD

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

TLa presidenta de Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), María Jesús Lafuente, y la Comunidad de Regantes del Páramo Bajo de León y Zamora celebrarán este miércoles la primera reunión para abordar el pago del coste eléctrico del salto de Villalobar, una polémica que se ha extendido más de un año y que ha derivado en el encierro el pasado lunes de una veintena de regantes en la sede central del organismo regulador de cuenca en Valladolid. A la espera del encuentro, acordado durante la reunión que Lafuente mantuvo con los agricultores durante el encierro, se siguen sucediendo los apoyos al colectivo, que el lunes estuvo arropado por todas las organizaciones agrarias con representación en la provincia.

La organización agraria Ucale-Coag León, presente en la protesta, manifestó este martes públicamente su total apoyo y solidaridad con los agricultores del Páramo Bajo. En un comunicado, han denunciado «el incremento desproporcionado de la factura eléctrica y de las tarifas de utilización del agua, que están llevando al límite la rentabilidad de las explotaciones modernas de regadío» y han exigido «soluciones técnicas y legales que pongan fin a la incertidumbre que sufren los regantes». UCALE señala que su presencia en el encierro subraya «que no se trata de un conflicto aislado, sino de una lucha por la supervivencia de un modelo agrícola que es el motor económico de la provincia». Asimismo, valora apertura de una vía de diálogo pero advierte de que no aceptaremos meras «largas» administrativas.

Por su parte Asaja León reiteró ayer que «todos sabemos que el Gobierno de entonces, con Felipe González, vino aquí para decirles que no se preocupasen porque no habría sobrecoste; así que no sólo lo dice una carta de la CHD». En este sentido, Turrado señaló que «aquel compromiso del Gobierno no se plasmó jurídicamente en ningún documento, pero hay un compromiso político y en León lo sabemos todos, así que tenemos que darle la razón al Páramo Bajo y apoyarle».