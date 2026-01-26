El director de Minería de Asturias reconoce que hay margen de mejora en las inspecciones tras el accidente mortal de Cerredo

El director general de Energía y Minería, Javier Cueli, comparece ante la comisión parlamentaria que investiga el accidente minero que costó la vida a cinco trabajadores en Cerredo, este lunes en Oviedo. EFE/ Eloy Alonso.

El director general de Energía y Minería del Principado, Javier Cueli Llera, ha asegurado este lunes que el sistema de inspecciones que dependen de su departamento "es adecuado, aunque como en cualquier otra actividad es susceptible de mejora".

En su opinión, hay margen de mejora en la aplicación de los medios informáticos que se usan para la gestión del día a día porque "hay actividades que hacen inspectores que se pueden informatizar".

Cueli ha comparecido este lunes ante la comisión que investiga en el parlamento asturiano las responsabilidades políticas y fallos que se hayan podido cometer en materia de seguridad minera en el accidente que el 31 de marzo costó la vida a cinco trabajadores de la mina de Cerredo, en Degaña.

Al frente de la Dirección General de Minas desde mayo del pasado año, tras la remodelación del Gobierno que se llevó a cabo tras la dimisión de la entonces consejera de Industria, Belarmina Díaz, Cueli ha insistido en que las inspecciones que se hacen en las minas asturianas "son mejorables pero son muy ajustadas a la actividad que hay".

Para ilustrar sus afirmaciones, ha señalado que en Andalucía, la comunidad autónoma que posiblemente tenga más regulado el sector, tiene un plan bianual de inspecciones que entre 2025 y 2026 contempla 250 actuaciones mientras que en Asturias, con muchas menos explotaciones, sólo durante el pasado año se hicieron 111.

"Se hicieron 75 inspecciones de oficio y 36 de parte. ¿Hacemos mucha o pocas? Es relativo, pero en comparación con Andalucía es evidente que hacemos muchas", ha afirmado.

La investigación apunta a que el accidente se produjo por una explosión de grisú registrado en el nivel tercero de esta mina de montaña del suroccidente asturiano cuando once trabajadores se encontraban extrayendo carbón de su interior, a pesar de que la empresa titular en ese momento, Blue Solving, carecía de permiso para hacerlo y solo podía retirar chatarra y acopios viejos de mineral.

Ingeniería jurídica

La empresa había presentado ante Minas un proyecto de investigación complementario (PIC) para poder sacar en el nivel uno hasta 60.000 toneladas de carbón para aplicaciones no térmicas, como la producción de grafito, si bien éste estaba condicionado a un plan de labores que la empresa nunca presentó.

Cueli, que ha evitado valorar si los PIC son proyectos de ingeniería jurídica destinados a dar una segunda vida a explotaciones de carbón afectadas por el plan de cierre porque no tiene formación jurídica, sí que ha recordado que este tipo de planes se llevan haciendo en Asturias desde hace muchos años.