Quintanilla del Monte impulsa un parque de aventuras en el Órbigo

El Ayuntamiento de Benavides de Órbigo ha abierto un periodo de información pública para la solicitud de autorización de uso excepcional de suelo rústico destinada a la implantación de un parque de aventuras sobre postes en la localidad de Quintanilla del Monte, una iniciativa promovida por su junta vecinal que busca diversificar la oferta de ocio en el medio rural del Órbigo. El anuncio, publicado este lunes en el Bocyl, recoge el inicio del expediente administrativo para otorgar la licencia urbanística necesaria para desarrollar esta actividad en la parcela 45425 del polígono 44, situada en suelo rústico del término municipal de Benavides.

El proyecto plantea la creación de un parque de aventuras estable, catalogado dentro del epígrafe 981.3 del Impuesto sobre Actividades Económicas, que engloba parques de atracciones y equipamientos recreativos análogos. Según la documentación oficial, el parque consistirá en una instalación de ocio y turismo activo basada en estructuras elevadas sobre postes, una tipología de equipamiento cada vez más extendida en entornos rurales y forestales por su bajo impacto permanente y su orientación a actividades al aire libre. El expediente podrá ser examinado durante un plazo de veinte días contados a partir de su publicación, tanto en las dependencias municipales como a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Benavides de Órbigo. Durante ese periodo, cualquier interesado podrá formular alegaciones o presentar observaciones que considere oportunas. La iniciativa de Quintanilla del Monte se enmarca en ese contexto de búsqueda de nuevas oportunidades para los pequeños núcleos rurales, especialmente en comarcas afectadas por la despoblación.