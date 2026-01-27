El director de Minería asturiano dice que las inspecciones son mejorables

Publicado por Agencias Oviedo Creado: Actualizado:

El director general de Energía y Minería del Principado, Javier Cueli Llera, aseguró este lunes que el sistema de inspecciones que dependen de su departamento «es adecuado, aunque como en cualquier otra actividad es susceptible de mejora». En su opinión, hay margen de mejora en la aplicación de los medios informáticos que se usan para la gestión del día a día porque «hay actividades que hacen inspectores que se pueden informatizar». Cueli compareció ayer ante la comisión que investiga en el parlamento asturiano las responsabilidades políticas y fallos que se hayan podido cometer en materia de seguridad minera en el accidente que el 31 de marzo costó la vida a cinco trabajadores de la mina de Cerredo, en Degaña.

Al frente de la Dirección General de Minas desde mayo del pasado año, tras la remodelación del Gobierno que se llevó a cabo tras la dimisión de la entonces consejera de Industria, Belarmina Díaz, Cueli ha insistido en que las inspecciones que se hacen en las minas asturianas «son mejorables pero son muy ajustadas a la actividad que hay».

Comparaciones

Para ilustrar sus afirmaciones, ha señalado que en Andalucía, la comunidad autónoma que posiblemente tenga más regulado el sector, tiene un plan bianual de inspecciones que entre 2025 y 2026 contempla 250 actuaciones mientras que en Asturias, con muchas menos explotaciones, sólo durante el pasado año se hicieron 111. «Se hicieron 75 inspecciones de oficio y 36 de parte. ¿Hacemos mucha o pocas? Es relativo, pero en comparación con Andalucía es evidente que hacemos muchas», ha afirmado antes de señalar que en todas las comunidades autónomas con las que ha contactado también se hacen con aviso previo para evitar visitas fallidas. No obstante, señaló que en Asturias es posible se pueden realizar también sobre la marcha y sin avisar si hay noticia de que se está llevando a cabo alguna actividad irregular, aunque el inspector siempre tiene que ir acompañado del director facultativo de la mina o un responsable de seguridad.

Cueli evitó pronunciarse sobre si debería haberse llevado a cabo una mayor labor inspectora en la mina de Cerredo tras el primer accidente mortal registrado en esa explotación en agosto de 2022, pero advirtió de que «a toro pasado es muy fácil decir lo que debía haberse hecho». «Se hicieron las inspecciones que se consideró que tenían que hacerse», señaló el director general antes de añadir que «no hay que perder de vista que donde se produce el accidente es un lugar para el que no tenían autorización para hacer lo que según todos los indicios estaban haciendo».

La investigación apunta a que el accidente se produjo por una explosión de grisú registrado en el nivel tercero de esta mina cuando once trabajadores se encontraban extrayendo carbón de su interior, a pesar de que la empresa titular en ese momento, Blue Solving, carecía de permiso y solo podía retirar chatarra y acopios viejos de mineral. Cueli, que evitó valorar si los PIC son proyectos de ingeniería jurídica destinados a dar una segunda vida a explotaciones de carbón afectadas por el plan de cierre porque no tiene formación jurídica, sí que recordó que este tipo de planes se hacen en Asturias desde hace muchos años.