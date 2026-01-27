El Canal de Castañón mejora la eficacia en los riegos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Comunidad de Regantes del Canal de Castañón cuenta ya con los primeros dispositivos incluidos en las soluciones digitales innovadoras financiadas a través de las ayudas de la primera convocatoria de subvenciones en concurrencia competitiva de proyectos para la digitalización de comunidades de usuarios de agua para regadío en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Perte Digitalización del Ciclo del Agua) para mejorar la eficiencia del riego con el respaldo de fondos europeos Next Generation.

Estas ayudas subvencionan aquellos proyectos que contribuyan al desarrollo de estrategias de modernización que permitan transitar hacia una agricultura más inteligente, precisa y sostenible que optimice los procesos de producción, colaborando en la puesta en marcha de la Agricultura 4.0, de forma que se minimicen los impactos de la agricultura sobre el medio hídrico y sobre el ciclo hidrológico en general, mejorando los procesos naturales asociados al ciclo hidrológico y la regeneración de los suelos y de las masas de agua.

El objetivo es contribuir a mejorar el conocimiento del uso del agua, para mejorar la eficiencia de su uso y minimizar el impacto del cambio climático, y ayudar en la transparencia en la gestión del agua y de la información disponible para las administraciones y usuarios y contribuir así a concienciar a la población y a los usuarios del agua del uso responsable y sostenible de la misma.