UPL reclama la reapertura del Tren Ruta de la Plata

Desde la estación de Astorga, y acompañados por el vicepresidente de la Diputación de León, Roberto Aller, representantes de UPL Astorga han insistido en la necesidad urgente de reabrir el tren de la Ruta de la Plata, una infraestructura ferroviaria estratégica cuyo cierre supuso el inicio de un profundo declive económico, social y poblacional en amplias zonas de la Región Leonesa. Desde UPL Astorga se ha destacado que la reapertura de esta línea ferroviaria no solo tendría un impacto enormemente positivo para la ciudad de Astorga y su comarca, sino que supondría un auténtico revulsivo para todo el trazado de la Ruta de la Plata.