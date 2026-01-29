Sigue en directo la tractorada que recorre las calles de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Agricultores y ganaderos españoles tomarán hoy las calles y carreteras de toda España con sus tractores en el denominado 'súper jueves del campo español', en señal de protesta por los recortes de la futura Política Agrícola Común (PAC) y del acuerdo comercial UE-Mercosur, a pesar de la reciente paralización de este pacto por parte del Parlamento Europeo, al considerar que ambos factores podrían agravar la situación crítica que atraviesa el campo en España.

Empieza a llenarse la explanada de la Junta
Los primeros tractores ya se encuentran en la explanada de la Junta donde está previsto que termine la jornada de reivindicación.

Colapso en el centro de León
La tractorada, que lleva dos horas de recorrido, ha colapsado las principales calles del centro de León. Está previsto que concluya sobre las tres en la explanada de la Junta.

Parada en la Subdelegación del Gobierno
Durante la movilización están previstas dos paradas, la primera en la sede de la Subdelegación del Gobierno en León, donde se entregarán sus reivindicaciones al subdelegado del Gobierno, Héctor Alaiz; y una segunda en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, para hacer lo mismo con el delegado territorial, Eduardo Diego, al considerar que "ambas instituciones tienen mucho que ver" con sus peticiones.





Unión contra las políticas agrarias
El presidente de UCCL León, Juan Antonio Rodríguez, reafirmó que "la unión hace la fuerza". "Esto es una muestra de unión y estamos en contra de las políticas agrarias de Europa y hay que cambiar el rumbo. Vamos a intentar que esto tenga continuidad el día 11 en Madrid", dijo.

Contra los políticos
Desde Ucale-Coag su presidente, Apolinar Castellanos, reclamaron políticas que les permitan vivir de su trabajo. "Con las políticas actuales es imposible sostener las explotaciones agrarias y cuando esto ocurre pasa lo que hoy está pasando, que 600.000 profesionales salgan a la calle en España y esto tiene que hacer pensar a los políticos porque nos están despreciando", afirmó. "Cuando se enfrentan a nosotros nos dan el parabién y cuando van a firmar hacen lo contrario. Tienen que estar a servicio del pueblo", insistió.

12:37 Competencia "desleal" 12:39 29/01/2026 12:39 29/01/2026 Sonia Castro, presidenta de Ugal-UPA, habló de “competencia desleal” con los productos que llegarán con el acuerdo de Mercosur. “Que no jueguen con nuestra salud. Aquí hay muchos productos que no podemos usar desde hace años porque son perjudiciales y ellos sí. Por eso tienen menos enfermedades y más producción, pero supone competencia desleal, no jugamos en las mismas condiciones”, dijo.

Relación con terceros países
"Hoy es una jornada de reivindicación, un día importante. Queremos hacer reflexionar a la clase política y las administraciones sobre los problemas del sector y exigir soluciones", señaló el secretario general de Asaja, José Antonio Turrado, quien explicó que uno de los problemas más acuciantes es la relación con terceros países, con un acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur que les perjudica.

12:01 El campo no se calla 12:08 29/01/2026 12:08 29/01/2026 La 'bronca' de la tractorada se hace notar en todo el centro de León

11:57 Pitos y quejas 12:00 29/01/2026 12:00 29/01/2026 La tractorada avanza por la plaza de Guzmán, semicortada al tráfico, entre una sonora pitada de los tractores, que ya enfilan República Argentina.

11:49 En todas las capitales 11:56 29/01/2026 11:56 29/01/2026 El campo de Castilla y León vive hoy un súper jueves con manifestaciones y tractoradas organizadas por ASAJA, UPA, COAG y UCCL en todas las capitales salvo Ávila, donde será el viernes, y Segovia, que lo hará el lunes, en protesta en todos los casos contra el acuerdo comercial de la Unión Europea y Mercosur.

11:41 Los tractores se encaminan hacia el centro 11:42 29/01/2026 11:42 29/01/2026 La protesta llega al Puente de los Leones.

Enfilan Sáenz de Miera
Los tractores discurren ya por Sáenz de Miera rumbo a Guzmán escoltados por la policía. Entre pitidos y banderines. Quienes se dedican al sector primario desde hace tiempo aseguran que el panorama "ha cambiado mucho en los últimos años". "Son demasiados los problemas y muy pocas las soluciones"

11:23 "La realidad del campo" 11:29 29/01/2026 11:29 29/01/2026 "Los costes de producción y la escasa rentabilidad es la realidad del campo ahora", aseguran

11:20 Arranca la tractorada 11:21 29/01/2026 11:21 29/01/2026 Arranca la tractorada por la calles de León. La mayoría coincide en una idea: El futuro del campo es muy negro. Mercosur y la PAC son las principales reivindicaciones.

11:13 Todos a una 11:15 29/01/2026 11:21 29/01/2026 Las organizaciones agrarias llevan toda la semana con concentraciones y manifestaciones en el territorio nacional, pero que tiene su jornada más destacada hoy en este 'súper jueves del campo', día que reunirá la mayor parte de concentraciones a nivel nacional en toda España, donde esperan que sea una jornada histórica de reivindicación del medio rural.

Los motivos
"Queremos concentrar el mayor número de movilizaciones el 29 de enero como respuesta a las cuestiones que nos preocupan, como la reducción del presupuesto de la próxima PAC, los acuerdos comerciales con otros países y el exceso de burocracia en el campo", aseguraba recientemente el secretario general de UPA, Cristobal Cano, en una rueda de prensa conjunta con los representantes de Asaja y COAG.

Ambiente caldeado
Un centenar de tractores esperan el comienzo de la marcha por el futuro del campo. La respuesta es mayor que la de la convocatoria del pasado miércoles, a pesar del frío. Alrededor de 2.000 personas está previsto que acudan a la llamada de agricultores y ganaderos

Recorrido
El recorrido atravesará la avenida Ingeniero Sáenz de Miera, avenida de Palencia, glorieta de Guzmán, avenida República Argentina, calle Santa Nonia, paseo del Jardín de San Francisco, avenida Independencia, plaza de Santo Domingo, Gran Vía de San Marcos, plaza de la Inmaculada, plaza de San Marcos y avenida Peregrinos, para finalizar en la explanada de los Pendones Leoneses en torno a las 15.00 horas.

10:19 Dispositivo especial 10:32 29/01/2026 10:32 29/01/2026 En la capital leonesa, la Policía Local del Ayuntamiento de León pondrá en marcha un dispositivo especial de vigilancia, control y gestión del tráfico con motivo de la tractorada, que provocará afecciones a la circulación y cortes puntuales en las vías por las que discurrirá la protesta.

10:17 Empiezan las primeras tractoradas 10:19 29/01/2026 10:19 29/01/2026 Los agricultores han empezado ya las tractoradas y los cortes de circulación en zonas como Murcia o La Rioja, dentro del "súper jueves" de protestas convocado por las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA contra el acuerdo con Mercosur y contra los recortes de la Política Agraria Común (PAC).

Llamamiento a la sociedad
Los organizadores han hecho un llamamiento a que se unan a estas protestas todos los sectores, desde cooperativas, azucareras, empresas de semillas, fitfosanitarios, distribuidores, estudiantes, empresas de maquinaria, de tractores, así como el sector de la alimentación y la hostelería, ya que consideran que «Mercosur es un tratado que nos afecta a todos y que afecta al futuro y la salud del campo y de los consumidores», concluyen los organizadores.

Concentración en el estadio Reino de León
La concentración de tractores y manifestantes se iniciará a las 8.00 horas en el aparcamiento de superficie del Estadio Reino de León, mientras que la salida de la caravana está prevista para las 11.00 horas