Los regantes de Villadangos instalan soluciones digitales

La Comunidad de Regantes del Canal de Villadangos ha infornado del comienzo de la instalación de soluciones digitales para modernizar sus regadíos gracias a las subvenciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Perte, Digitalización del Ciclo del Agua, El objetico es mejorar la eficiencia del riego, minimizando los impactos de la agricultura sobre el medio hídrico y sobre el ciclo hidrológico en general, mejorando los procesos naturales asociados al ciclo hidrológico y la regeneración de los suelos y de las masas de agua. Estas ayudas tienen por objeto subvencionar aquellos proyectos que contribuyan al desarrollo de estrategias de modernización que permitan transitar hacia una agricultura más inteligente, precisa y sostenible que optimice los procesos de producción, colaborando en la puesta en marcha de la conocida como «Agricultura 4.0»-

La comunidad busca mejorar el conocimiento del uso del agua, para mejorar la eficiencia de su uso y minimizar el impacto del cambio climático, además de ayudar en la transparencia en la gestión del agua y de la información disponible para las administraciones y usuarios, concienciando a la población y a los usuarios del agua del uso responsable y sostenible de la misma.

También pretenden contribuir al cumplimiento de los objetivos ambientales establecidos en la planificación hidrológica, evitar la contaminación de las aguas, cumplir con los caudales ecológicos y en aportar su grano de arena al impulso de la gestión del dominio público hidráulico y la protección de las aguas. La subvención también está destinada a la creación de una web, canal de denuncias, tramitación electrónica y redes sociales. Además, establece la implantación de visor de mapas GIS, sondas de humedad, sistema de monitorización de calidad y volumen de agua de los retornos de regadío a cauces superficiales, automatización y telegestión, sistemas de soporte a la decisión, sistemas de monitorización complementarios de los cultivos y sistemas de meteorología.