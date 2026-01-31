Mejor el uso del agua para más eficiencia
Los regantes de Villadangos instalan soluciones digitales
La Comunidad de Regantes del Canal de Villadangos ha infornado del comienzo de la instalación de soluciones digitales para modernizar sus regadíos gracias a las subvenciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Perte, Digitalización del Ciclo del Agua, El objetico es mejorar la eficiencia del riego, minimizando los impactos de la agricultura sobre el medio hídrico y sobre el ciclo hidrológico en general, mejorando los procesos naturales asociados al ciclo hidrológico y la regeneración de los suelos y de las masas de agua. Estas ayudas tienen por objeto subvencionar aquellos proyectos que contribuyan al desarrollo de estrategias de modernización que permitan transitar hacia una agricultura más inteligente, precisa y sostenible que optimice los procesos de producción, colaborando en la puesta en marcha de la conocida como «Agricultura 4.0»-
La comunidad busca mejorar el conocimiento del uso del agua, para mejorar la eficiencia de su uso y minimizar el impacto del cambio climático, además de ayudar en la transparencia en la gestión del agua y de la información disponible para las administraciones y usuarios, concienciando a la población y a los usuarios del agua del uso responsable y sostenible de la misma.
También pretenden contribuir al cumplimiento de los objetivos ambientales establecidos en la planificación hidrológica, evitar la contaminación de las aguas, cumplir con los caudales ecológicos y en aportar su grano de arena al impulso de la gestión del dominio público hidráulico y la protección de las aguas. La subvención también está destinada a la creación de una web, canal de denuncias, tramitación electrónica y redes sociales. Además, establece la implantación de visor de mapas GIS, sondas de humedad, sistema de monitorización de calidad y volumen de agua de los retornos de regadío a cauces superficiales, automatización y telegestión, sistemas de soporte a la decisión, sistemas de monitorización complementarios de los cultivos y sistemas de meteorología.