Las estaciones invernales de León reciben a 8.352 esquiadores durante el fin de semana

Las estaciones invernales y de montaña gestionadas por la Diputación de León, San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos, recibieron a un total de 8.352 esquiadores durante un fin de semana en el que los usuarios pudieron disfrutar de más de 23 kilómetros de pistas para la práctica del deporte blanco.

Por las instalaciones de San Isidro pasaron 5.894 visitantes que pudieron disfrutar de 17,5 kilómetros esquiables repartidos en 18 pistas: cinco verdes, cuatro azules, siete rojas y dos negras, ha mantenido diez remontes en servicio: cuatro telesillas, dos telesquís y cuatro cintas y los espesores de la nieve en las pistas han oscilado entre los 50 y los 120 centímetros, como recoge Ical.

El fin de semana estuvo marcado en la estación por una borrasca que dejó ligeras nevadas, hielo, densas nieblas, bajas temperaturas y un aviso amarillo por fuertes rachas de viento que únicamente afectaron, por seguridad, a primera hora del sábado al funcionamiento de los remontes, mientras que a media mañana ya se pudo disfrutar de un día con una excelente calidad de nieve.

El día de mayor afluencia de visitantes en San Isidro fue este domingo, procedentes en su mayor parte de León, Asturias y Castilla y León, Galicia y Portugal. Además, durante la semana tuvieron lugar en la estación las pruebas específicas de acceso a las enseñanzas conducentes a las titulaciones de técnico deportivo de grado medio en las especialidades de los deportes de invierno en Castilla y León. Por otra parte, de cara a la próxima semana continuarán las campañas de nieve de la Diputación, que en la pasada semana disfrutaron 921 escolares.

En Valle Laciana-Leitariegos, el total de usuarios ascendió a 2.458, siendo el sábado (con 1.188 accesos) el día de mayor afluencia. La estación contó con 6,090 kilómetros esquiables, 12 pistas: tres verdes, siete azules y dos rojas y siete remontes en servicio: dos telesillas, tres telesquís y dos cintas. Los espesores de la nieve, de calidad polvo, han variado entre los 30 y los 120 centímetros.

La meteorología también fue la gran protagonista de estos últimos días en Valle Laciana-Leitariegos, en los que dejó repetidas nevadas que permitieron incrementar el número de pistas a disposición de los usuarios. Además, esta semana se puso en marcha el telesquí La Ferradura en su nueva ubicación y se recibió la visita de los colegios CRA Noceda del Bierzo, CRA Tremor de Arriba, CRA Cubillos, CEIP Flores del Sil y CP Piñera de Vega..

La Diputación de León recordóp la importancia de consultar la información actualizada sobre el estado de las estaciones y las previsiones meteorológicas a través de la página web oficial www.nieveleon.com antes de planificar la visita a cualquiera de los complejos invernales de la provincia.