La Diputación de León invierte 646.000 € en rehabilitar la carretera de acceso a Corcos

El servicio de Fomento de la Diputación de León ha finalizado este martes los trabajos de reparación y mejora del firme en la carretera LE-5714, que conecta la vía LE-211 (Almanza) con la localidad de Corcos, tras una inversión de 646.035 euros, ha informado la institución provincial en un comunicado.

El vicepresidente primero y responsable de Fomento de la Diputación, Roberto Aller, ha recibido una actuación que mejora la seguridad vial en un tramo de casi 7 kilómetros de la vía LE-5714 de la Red Provincial de Carreteras.

El proyecto de rehabilitación se ha extendido a lo largo de 6.782 metros, con el objetivo principal de recuperar las condiciones de seguridad y comodidad para la circulación en una vía que presentaba signos de agotamiento estructural.

En los tramos donde se detectaron fallos estructurales, se procedió a realizar un reciclado del firme utilizando cemento para reforzar la base de la carretera.

Las obras concluyeron con el repintado de la señalización horizontal, mediante la ejecución de dos líneas longitudinales continuas en los márgenes de la calzada para delimitar correctamente el carril.

El vicepresidente leonesista junto al alcalde del municipio de Almanza y diputado provincial, Javier Santiago Vélez, han comprobado de primera mano el resultado de los trabajos.

Aller ha destacado que la Diputación sigue trabajando a diario para que todas las localidades de la provincia, independientemente del número de habitantes, "puedan gozar de las mejores infraestructuras posibles".

En la misma línea ha recordado que la Diputación se encarga de mantener más de 3.300 kilómetros de carreteras provinciales y ha insistido en que "la inversión en infraestructuras es una de las prioridades de este equipo de Gobierno". EFE

