La Guardia Civil persigue a un sexagenario por el robo de televisores y dinero en una casa de Villamañán

Herida una mujer de 60 años tras chocar contra la mediana en San Justo de la Vega

El 112 de Castilla y León ha dado aviso a la Guardia Civil de tráfico de León y a Emergencias sanitarias - Sacyl que envía recursos al lugar.

Un coche ha colisionado contra la media en el km 320 de la N-VI sentido Celada en San Justo de la Vega. El suceso que ha ocurrido a las 10:53 se ha saldado con una mujer de 60 años herida.

