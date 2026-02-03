Herida una mujer de 60 años tras chocar contra la mediana en San Justo de la Vega

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un coche ha colisionado contra la media en el km 320 de la N-VI sentido Celada en San Justo de la Vega. El suceso que ha ocurrido a las 10:53 se ha saldado con una mujer de 60 años herida.

El 112 de Castilla y León ha dado aviso a la Guardia Civil de tráfico de León y a Emergencias sanitarias - Sacyl que envía recursos al lugar.