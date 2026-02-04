La Aemet mantiene la alerta amarilla en León por lluvia, viento y deshielo

Imagen de los avisos previstos en Castilla y León para el jueves, 5 de febrero de 2026.AEMET

Todas las provincia de Castilla y León permanecerán las próximas horas en aviso amarillo (peligro bajo) excepto Ávila, que tendrá naranja (peligro importante) por lluvia, viento o deshielo, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogida por Europa Press.

En concreto, en el caso de Ávila el aviso naranja se ha establecido en el sur de la provincia ante la posibilidad de que se produzcan precipitaciones acumuladas en 12 horas de 80 milímetros, sin que se descarte que puedan alcanzar los 100 o 120 litros en algunos puntos en 24 horas. Este aviso estará en vigor entre las 0.00 y las 18.00 horas de este jueves, 5 de febrero.

Esta provincia también permanecerá en la misma franja horaria en riesgo bajo (amarillo) por lluvias en el Sistema Central (hasta 40 milímetros en 12 horas sin descartar que se alcancen los 80 litros) y por viento, desde las 8.00 y hasta las 18.00 horas, que puede llegar hasta los 80 kilómetros por hora en la Meseta y también en el Sistema Central mientras que en el sur podrían registrarse rachas de hasta 70.

Asimismo, en aviso amarillo por precipitaciones acumuladas de 40 milímetros en 12 horas que pueden llegar a los 80 litros también se encuentran el Sistema Central y el sur de Salamanca (entre las 0.00 y las 18.00 horas).

Por vientos que pueden llegar a entre 70 y 80 kilómetros por hora, también en riesgo bajo se encuentran, entre las 8.00 y las 18.00 horas del jueves, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.

Este aviso también se establece por deshielos, hasta el mediodía de este jueves, en el Sistema Central de Ávila, la Ibérica de Burgos, la Cordillera Cantábrica en León y Palencia, el Sistema Central en Segovia y Salamanca, Soria y la zona de Sanabria en Zamora.