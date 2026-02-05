La Comisión de Villamanín detecta intentos de compra de papeletas premiadas con el Gordo

Una papeleta premiada con El 'Gordo' de la Lotería de Navidad.EFE/J.Casares

La comisión de fiestas del municipio leonés de Villamanín ha alertado este jueves de que han detectado intentos de compra de las participaciones premiadas con el Gordo de Navidad del pasado 22 de diciembre, que recayó en la localidad, una práctica ilegal que puede derivar en delitos de blanqueo de capitales o encubrimiento.

En un comunicado, la Comisión ha informado de que han detectado recientemente que varias personas han sido contactadas por terceros interesados en adquirir o vender papeletas premiadas, una práctica que, además de no ofrecer ninguna ventaja al comprador, puede acarrear consecuencias legales de gravedad.

La Comisión ha advertido de que la compra de papeletas una vez celebrado el sorteo "no adelanta el cobro ni otorga ninguna ventaja", puesto que el pago del premio está sujeto a estrictos controles de identificación, trazabilidad y normativa fiscal.

Además, las leyes de prevención de fraudes y blanqueo de capitales exigen acreditar con claridad la titularidad real de la papeleta y las circunstancias de su adquisición.

La comisión ha advertido de que las transmisiones posteriores sin documentación suficiente pueden provocar que los premios queden bloqueados o pierdan su validez, y ha pedido a los vecinos actuar con "prudencia y responsabilidad".

El comunicado recuerda que el Código Penal sanciona estas conductas cuando implican ocultar o encubrir la titularidad real de un premio o dificultar la identificación del perceptor efectivo.

Cita expresamente el artículo 301.3 del Código Penal, que castiga el blanqueo de capitales por imprudencia grave, incluso si no existe intención directa de cometer el delito. También menciona el artículo 301.1, que recoge el blanqueo doloso por ocultación o encubrimiento del origen ilícito de bienes.

Asimismo, señala que, en casos de sospecha, la Inspección de Hacienda puede iniciar controles adicionales, lo que podría complicar el cobro del premio o derivar en procedimientos sancionadores.

Ante esta situación, la organización ha recomendado ignorar cualquier oferta de compra o venta de papeletas premiadas y acudir únicamente a los canales oficiales para resolver dudas.

Además, la Comisión ha informado de los nuevos horarios para el registro presencial de papeletas premiadas, que se ha reforzado precisamente para acompañar a quienes tengan dificultades y evitar riesgos innecesarios.

La comisión ha concluido agradeciendo la colaboración vecinal y recordando que seguirá informando mediante comunicados oficiales a medida que avance el procedimiento.