Última hora sobre el aumento de la preocupación por la crecida de los ríos en León: la CHD mantiene varias alertas y algunos puntos en nivel rojo

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha actualizado a primera hora de esta mañana los datos de aforo de los ríos en la provincia de León, confirmando un incremento generalizado de caudales tras las intensas lluvias de los últimos días. Varios ríos permanecen en situación de alerta amarilla, mientras que algunos puntos han alcanzado ya el nivel rojo por riesgo de desbordamiento, según el último parte de las 07:50 horas.

En la cuenca del Órbigo, uno de los ríos más caudalosos del noroeste leonés, el punto de Cebrones del Río marca 3,40 metros de altura y 348,57 m³/s de caudal, situándose en nivel rojo, es decir, con riesgo muy alto de desbordamiento. En Santa Marina del Rey, también en el Órbigo, el caudal alcanza 158,21 m³/s, manteniendo la alerta amarilla.

La cuenca del Bernesga, a su paso por León capital, registra 2,49 metros de altura con un caudal de 85,07 m³/s, mientras que el aforo de Alija de la Ribera suma 1,77 metros y 135,90 m³/s, ambos en nivel de precaución. La situación, por tanto, continúa siendo vigilada de cerca por la CHD ante la posibilidad de que el volumen de agua siga aumentando si persisten las lluvias.

El río Cea, por su parte, refleja una situación dispar. En Sahagún, el nivel ha alcanzado 2,29 metros con 62,78 m³/s, cifra suficiente para mantener el nivel rojo de alerta, mientras que Valderas se encuentra en 3,73 metros y 95,16 m³/s, en amarillo, aunque los datos en este punto no se actualizan desde la tarde de ayer.

La cuenca del Esla, la de mayor caudal del Duero leonés, presenta los valores más elevados de toda la comunidad. En Villalobar, el sensor marca 2,32 metros y un impresionante 386,07 m³/s; mientras que en Benamariel 2, el caudal ya supera los 449 m³/s, una cifra que mantiene vigilantes a los servicios de emergencia ante una posible crecida mayor aguas abajo.

El río Omaña, afluente del Órbigo, también se mantiene en nivel de atención en Las Omañas con 1,46 metros de altura y 88,24 m³/s de caudal, situación que podría agravarse si continúan las precipitaciones en la montaña leonesa.

Por último, en el río Tuerto, los aforos de Villameca (0,83 m y 12,52 m³/s) y San Félix de la Vega (1,99 m y 80,74 m³/s) presentan una leve estabilización, aunque el organismo mantiene la precaución por posibles incrementos durante la jornada.

Durante los últimos días, el Diario de León ha venido informando en tiempo real sobre la evolución de la crecida de los ríos en la provincia, advirtiendo de la saturación de los embalses y del incremento de caudales en zonas sensibles como la ribera del Órbigo, el Porma y el Esla. Las lluvias persistentes han dejado acumulados de más de 100 litros por metro cuadrado en algunas comarcas, y los embalses más importantes del sistema Esla–Órbigo, como Barrios de Luna o Villameca, se encuentran próximos al 90% de su capacidad.

Autoridades municipales y Protección Civil recomiendan evitar transitar por zonas próximas a ríos y arroyos, especialmente caminos rurales o vados, y mantener la vigilancia de explotaciones agrícolas próximas a los cursos fluviales.