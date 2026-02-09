Empeora la situación de los ríos, con seis tramos en nivel rojo y nueve en naranja

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La situación de los ríos por las continuas lluvias y el deshielo empeoró en las últimas horas y en estos momentos la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) decreta seis tramos en nivel rojo y nueve en naranja, además de mantener la vigilancia sobre otros 12 puntos por la crecida de los caudales, según el Sistema Automático de Información Hidrológica de la cuenca del Duero.

Así, se encuentran en nivel rojo el Duero, a su paso por Quintanilla de Onésimo (Valladolid) y por Saucelle (Salamanca), además del río Huebra, en este último punto de control y en Puente Resbala, en la provincia salmantina; el Eresma, en Segovia capital, y el Guareña, en Toro (Zamora).

Igualmente, se encuentran en naranja el propio río Duero, que ya lleva días recibiendo un alto volumen de agua de sus afluentes, en Navapalos (Soria), en Vadocondes y Aranda de Duero (Burgos), en Herrera de Duero y en San Miguel del Pino (Valladolid), y en Toro (Zamora). También el Cea, en Valderas (León), y el Órbigo, en Manganeses y Santa Cristina de la Polvorosa (Zamora).

Por último, está en nivel amarillo el Cea, en Sahagún, y el Tuerto, en Villameca, ambos en León; el Carrión, en Celadilla del Río, y el Pisuerga, en Cordovilla (Palencia); el Duero, en Gormaz, y en la salida del embalse de la Cuerda del Pozo (Soria); el Cega, en Megeces, y el Esgueva, en Valladolid capital; el Duero, en la ciudad de Zamora, y el Tera, en Camarzana y en Mózar de Valverde. A ellos se suma el Támega, en Rabal (Orense).