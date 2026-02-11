Autorizan una nueva línea de tratamiento de biorresiduos en el CTR de San Justo de la Vega

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha aprobado la modificación de la autorización ambiental del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de San Justo de la Vega (León), gestionado por la Diputación provincial, para incorporar una nueva línea de tratamiento específico para la fracción orgánica recogida separadamente (FORS).

La ampliación, catalogada como modificación no sustancial MNS 7, permitirá adaptar la planta al nuevo modelo de gestión de biorresiduos exigido por la normativa estatal y europea.

La Orden MAV/90/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), da luz verde a un proyecto presentado por la Diputación el pasado 13 de enero y respaldado por informes técnicos del Servicio de Residuos y Suelos Contaminados (28 de enero) y del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático (3 de febrero).

Ambos órganos confirmaron que la actuación no incrementa las emisiones ni implica cambios relevantes en la estructura ambiental de la instalación.

La modificación permitirá al CTR tratar la materia orgánica procedente de la recogida separada implantada progresivamente por los ayuntamientos leoneses, en cumplimiento de la Ley 7/2022 de residuos y de la normativa comunitaria en materia de reciclaje.

La planta incorporará una nueva línea de selección y clasificación de FORS con abrebolsas y separadores magnéticos e inductivos; una nave específica para trituración y mezcla con fracción vegetal; y mejoras en el área de recepción.

El proceso incluirá doce túneles dedicados exclusivamente al compostaje de la materia orgánica —seis para fermentación y seis para maduración—, mientras que los otros ocho túneles actuales seguirán destinándose a material bioestabilizado procedente de la fracción resto.

Con esta modificación, el CTR busca aumentar la producción de compost de calidad, que podrá alcanzar el fin de la condición de residuo si cumple los criterios marcados por el Reglamento (UE) 2019/1009 y el Real Decreto 506/2013 sobre fertilizantes.

En caso contrario, se clasificará como compost fuera de especificación (LER 190503), que deberá gestionarse como residuo.

La Diputación deberá garantizar un estricto programa de control del proceso de compostaje, con mediciones sistemáticas —incluida la temperatura— y registros conservados durante al menos cinco años, además de evitar acumulaciones prolongadas de material y volteos en condiciones meteorológicas adversas.

También deberán mantenerse redes independientes de recogida de lixiviados en los túneles.

El Centro de Tratamiento de Residuos de San Justo de la Vega ocupa 730.000 metros cuadrados y es la pieza central del sistema provincial de gestión de residuos, que incluye ocho plantas de transferencia, dos de clasificación de envases, varios puntos limpios y un vertedero anexo. Tiene capacidad para tratar 195.366 toneladas al año, equivalentes a 631 toneladas por día.