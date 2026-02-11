Las fotos de la crecida de los ríos en León tras la alerta que ha dado la CHD

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León sigue bajo vigilancia hidrológica estricta el 12 de febrero de 2026, tras el paso de varios temporales invernales que han combinado lluvias intensas persistentes con abundantes nevadas en montaña y un deshielo progresivo en la Cordillera Cantábrica. La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) mantiene activos numerosos avisos en la cuenca del Duero, con varios tramos leoneses en niveles de alerta naranja y rojo en días recientes, aunque la situación muestra signos de estabilización relativa en algunos cauces según las últimas tendencias.

De acuerdo con las actualizaciones del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la CHD a primera hora del 12 de febrero (entre las 08:30 y 08:40), destacan los siguientes niveles y caudales en estaciones clave de la provincia:

Río Órbigo en Cebrones del Río: 3,51 m de altura y 402,17 m³/s (uno de los caudales más elevados, con tendencia ascendente en mediciones previas).

Río Esla en Benamaríel: 4,41 m y 382,32 m³/s.

Río Omaña en Las Omañas: 1,68 m y 120,28 m³/s.

Río Bernesga en León capital: 2,52 m y 88,28 m³/s.

Río Cea en Valderas: 3,53 m y 83,38 m³/s.

Otros tramos notables incluyen el Luna en Sena de Luna (3,30 m), el Tuerto en San Félix de la Vega (2,91 m), el Duerna en Santiago de la Valduerna (2,46 m) y el Esla en Villalobar (2,14 m con caudal de 340,72 m³/s).