Alarma nacional por el estado de los embalses construidos hace medio siglo

España acaba de vivir un acontecimiento hidrológico sin precedentes. En apenas 72 horas, la reserva hídrica peninsular creció 2.349 hectómetros cúbicos, marcando el mayor incremento semanal desde que existen registros oficiales. Los embalses españoles acumulan ahora 43.341 hectómetros cúbicos de agua, representando el 77,34% de su capacidad total. Sin embargo, detrás de estas cifras aparentemente positivas se esconde una realidad preocupante que afecta directamente a la provincia de León.

La organización ecologista Greenpeace ha lanzado una advertencia contundente: las infraestructuras hidráulicas operan bajo una presión climática para la que no fueron diseñadas. En León, esta situación resulta especialmente crítica, con varios embalses emblemáticos que han superado ampliamente su vida útil teórica de proyecto.

Los pantanos de Villameca, construido en los años 30 e inaugurado en 1946, la presa del Porma de 1961, la de Luna de 1956 y la de Bárcena en el Bierzo del año 1958, están cruzando el umbral de los 50-75 años de antigüedad. Estas infraestructuras fueron proyectadas bajo parámetros climáticos del siglo XX que poco tienen que ver con la variabilidad extrema actual.

El desafío del envejecimiento de las grandes presas

España ha superado definitivamente su fase histórica de construcción de grandes obras hidráulicas. El grueso de la infraestructura se levantó durante la dictadura, entre 1950 y 1975, lo que significa que una gran parte de las presas leonesas está llegando al final de su vida operativa segura. Aunque el hormigón de las estructuras principales mantiene su solidez desde el punto de vista de la ingeniería civil, los elementos mecánicos presentan un deterioro crítico.

Las compuertas, válvulas y desagües de fondo instalados hace más de sesenta años están llegando al final de su vida operativa. En León, este problema no es teórico sino tangible. Los sistemas de evacuación de agua de las presas mencionadas fueron diseñados con tecnología de mediados del siglo pasado y ahora deben enfrentarse a episodios meteorológicos de intensidad sin precedentes.

El reto actual no consiste en levantar nuevos muros, sino en realizar una mejora y mantenimiento exhaustivo sobre los existentes. La pérdida de eficiencia operativa se está convirtiendo en el principal desafío para garantizar la seguridad y funcionalidad de estos embalses leoneses.

La colmatación, una amenaza silenciosa para los embalses leoneses

Más allá del envejecimiento estructural, los embalses de León enfrentan otro enemigo invisible: la colmatación o aterramiento. Cada inundación arrastra toneladas de sedimentos, lodos y detritos procedentes de la cuenca vertiente erosionada. Este proceso reduce progresivamente el volumen útil de los pantanos, convirtiendo las cifras oficiales de capacidad en datos engañosos.

Los 43.341 hectómetros cúbicos que actualmente acumulan los embalses españoles pueden estar sobrestimados. La acumulación de sedimentos en el fondo hace que el agua visible en superficie no corresponda con la capacidad real de almacenamiento. En León, donde los embalses tienen más de medio siglo de funcionamiento, este fenómeno resulta especialmente pronunciado.

Pantano del Porma.Ramiro

La limpieza de lodos y sedimentos es una operación extremadamente compleja y costosa, que puede alcanzar decenas de millones de euros por cada embalse. Sin embargo, sin esta inversión masiva, la garantía de agua para la provincia se convierte en una ilusión progresiva. Las borrascas explosivas y los episodios de precipitaciones torrenciales están sometiendo a los cauces leoneses a un estrés mecánico y sedimentario sin precedentes.

La urgencia de modernizar los sistemas de evacuación

Las infraestructuras antiguas de los embalses leoneses carecen de la agilidad necesaria para gestionar las llamadas "avenidas sólidas", esa mezcla de agua y sedimentos que traen las nuevas borrascas. La modernización de las compuertas y los sistemas de evacuación de fondo se ha convertido en una necesidad vital para la seguridad de las poblaciones ubicadas aguas abajo.

Los desagües de fondo de presas como las de Villameca o Luna, construidos hace más de 65 años, no fueron diseñados para gestionar la variabilidad climática extrema del siglo XXI. El cambio climático ha alterado los patrones de precipitación, generando episodios de lluvia mucho más intensos y concentrados que someten a estas estructuras a presiones desconocidas en su momento de diseño.

Restauración hidrológico forestal como solución integral

Desde la perspectiva de la geología ambiental, Greenpeace sostiene que la solución no termina en la presa; comienza en su entorno. La organización considera urgente invertir en restauración hidrológico forestal para reducir las escorrentías y evitar que los embalses leoneses se conviertan en meros depósitos de lodos.

Embalse de Bárcena, en el Bierzo.DL

La reforestación estratégica y la estabilización de laderas en las cuencas de los ríos Porma, Luna y otros afluentes leoneses reducen la velocidad del agua y retienen el suelo. Un cauce sano y una cuenca forestada actúan como una "esponja" que amortigua el impacto del cambio climático, protegiendo la inversión millonaria que suponen las presas.

El Reglamento de Restauración de la Naturaleza de la Unión Europea, aprobado en 2024, establece que al menos el 20% de las zonas terrestres deben estar restauradas antes de 2030. España debe presentar su Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza para agosto de 2026, una oportunidad clave para abordar integralmente el problema de los embalses leoneses.

La garantía de agua en León depende de la inversión inmediata

Según Greenpeace, la "garantía de agua" en España y en León será cada vez más una ilusión si no se aborda una inversión ambiciosa en dos frentes simultáneos. Por un lado, la modernización tecnológica de presas, rehabilitación de desagües de fondo y desaterramiento sistemático. Por otro, la restauración de cauces y recuperación de la cobertura forestal para minimizar la erosión.

Las presas leonesas de Villameca, Porma, Luna y Bárcena representan infraestructuras críticas para el abastecimiento de agua en la provincia, tanto para consumo humano como para regadío y generación hidroeléctrica. Su deterioro progresivo no solo compromete la eficiencia operativa sino que plantea interrogantes sobre la seguridad a medio plazo.

Los próximos años serán decisivos para determinar si España y León en particular afrontan el desafío del envejecimiento de sus grandes embalses con la inversión y planificación necesarias, o si se limitan a gestionar emergencias mientras las infraestructuras continúan deteriorándose bajo la presión de un clima cada vez más extremo.