Las intensas lluvias llenan los pantanos y salvan la campaña a los regantes leoneses

Las intensas lluvias de los últimos días han generado no pocos problemas pero también han cargado de agua los pantanos leoneses y salvado la campaña a los regantes. Así lo explicó ayer la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), María Jesús Lafuente, quien explicó que tras el descanso que supuso la jornada del pasado domingo, que motivó el descenso de los niveles de aviso, «el deshielo, la subida de las temperaturas y la nieve en las montañas han devuelto los avisos de nivel naranja y rojo en toda la cuenca».

Lafuente, que visitó este lunes Hospital de Órbigo para inaugurar las jornadas formativas para regantes organizadas por Ferduero, puntualizó que las avenidas registradas en las últimas semanas «no son buenas, pero sí son normales en febrero» y que «la parte buena es que van a favorecer la campaña de regadío». En este sentido, señaló que los tres grandes pantanos de León, el Porma, Barrios de Luna y Riaño, están «al 70-80% de capacidad y todavía no han alcanzado el resguardo».

Un extremo que refrendó Eloy Bailez, presidente de Ferduero, quien matizó que «ahora estamos hablando de inundaciones, pero hace quince días los pantanos no estaban ni al 50% de capacidad, pero lo cierto es que los riegos se salvan esta campaña gracias a estas lluvias».

Embalse de Villameca

Según la CHD, actualmente el embalse de Villameca, en el río Tuerto está en nivel amarillo, con un caudal de 12 metros cúbicos por segundo (m³/s), por encima del umbral establecido de 10 m³/s, algo a lo que también hizo alusión la presidenta del organismo, quien añadió que «pasará a nivel naranja y está laminando».

«El resto de las presas de cabecera de la cuenca están realizando desembalses de caudales moderados, a excepción de las grandes de la provincia leonesa, que todavía no han alcanzado el nivel nivel de resguardo, por lo que mantienen desembalses mínimos», según un comunicado de confederación de este lunes. Ayer estaba en aviso naranja el Cea a su paso por Valderas, el Omaña en Las Omañas y el Tuerto en Quintana del Castillo, mientras que el Cea presentaba nivel amarillo en Sahagún. También en aviso amarillo están el Duerna en Velilla y Santiago de la Valduerna, el Órbigo en Santa Marina del Rey y Cebrones y el Tuerto en Villameca.

León está en aviso amarillo por deshielo y la previsión meteorológica para este miércoles apunta a una nueva borrasca, aunque no será de gran impacto, según la Aemet, pero que obligará a mantener la vigilancia en los ríos de toda Castilla y León.

La presidenta de la CHD aprovechó su visita a Hospital de Órbigo para hacer hincapié en que el Gobierno de España tiene en marcha una inversión de más de 2.500 millones en modernizaciones de regadío, de los que 600 millones son para Castilla y León, lo que la convierte, dijo, en la Comunidad más favorecida de todo el panorama nacional. Añadió que de esas obras siete se enmarcan en el plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y otras 15 forman parte del convenio habitual entre la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) y el Ministerio de Agricultura.