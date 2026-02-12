El viento desprende losas del antiguo ambulatorio de Villablino y daña varios coches

Restos de las losas que se desprendieron y acabaron en la calle por las fuertes rachas de viento.DL

Publicado: Actualizado:

El inmueble que fue ambulatorio del seguro obligatorio de Enfermedad y Agencia Comarcal del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) de Villablino sufre un deterioro en la parte del tejado del edificio, lo que conllevó a que en la tarde de este miércoles las losas de su tejado fueran cayendo a la carretera por las fuertes rachas de viento, lo que provocó daños en varios coches que estaban aparcados en la zona.

Las rachas de viento fueron intensas ayer en la comarca de Laciana, que ya ha registrado más episodios de caída de losas del tejado del edificio del INSS desde 2023, tal y como ha informado este periódico, aunque no se registraron daños materiales.

Mientras, los vecinos siguen a la espera de las obras de reparación del tejado del edificio.

Afortunadamente, ayer no hubo que lamentar heridos, si bien los lacianiegos temen que en algún momento esto ocurra.

Tras lo sucedido, los vehículos allí aparcados se trasladaron a otras calles de la villa y el ayuntamiento cortó la circulación al tráfico.

El edificio pertenece a la Tesorería General del Estado y es su actual gestor, después de que el Ayuntamiento de Villablino realizará la reversión hace más de cuatro años.

Por otra parte, algunos de los árboles de Villablino también se han visto afectados por el fuerte viento, uno de la Avenida Asturias que enlaza con la calle Brañina se cayó en medio de la carretera, si bien no hubo que lamentar daños a ningún viandante ni vehículo.

Uno de los árboles que tumbó el viento ayer en Villablino.DL

Además, otro árbol del parque infantil de la estatua del minero también cayó, también esta vez sin ocasionar daños.