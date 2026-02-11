Alerta en León por lluvias, deshielo y viento

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La provincia de León afronta este miércoles una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica, con aviso amarillo en varios puntos del territorio debido a un episodio combinado de lluvias continuas, deshielos y viento intenso, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El aviso amarillo, el de menor riesgo, indica que el fenómeno meteorológico no afecta a la seguridad de las personas pero sí a la hora de hacer alguna actividad concreta.

La situación afectará especialmente a la Cordillera Cantábrica, donde el organismo prevé rachas que podrán alcanzar hasta los 90 kilómetros por hora entre el mediodía y la medianoche, un fenómeno que se suma al riesgo de deshielos asociado al ascenso de caudales en las zonas de montaña.

La Aemet detalla que el día transcurrirá con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones débiles a moderadas, que podrán ser persistentes en el oeste de la provincia, con acumulados significativos a lo largo de la jornada.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ligero descenso, mientras que el viento del suroeste irá ganando intensidad conforme pasen las horas, soplando fuerte y con rachas muy fuertes en amplias zonas del territorio. Esta situación se enmarca en un escenario más amplio de inestabilidad que mantiene avisos activos en toda Castilla y León por lluvia, viento o deshielo.

Además de la montaña, el aviso amarillo por viento se extiende también a El Bierzo, donde las rachas podrán rondar los 80 km/h, y a la Meseta leonesa, donde se esperan valores próximos a 70 km/h.

Estos fenómenos, calificados por la AEMET como de peligro bajo pero significativo, podrían dificultar la circulación en carreteras expuestas y aumentar el riesgo por caída de ramas o elementos móviles. El organismo meteorológico recomienda extremar las precauciones durante los desplazamientos y evitar permanecer en áreas arboladas o próximas a estructuras inestables.

Las condiciones meteorológicas adversas coinciden con un episodio de lluvias continuadas que ya ha dejado complicaciones en la provincia en días anteriores y que mantiene bajo vigilancia a las zonas más expuestas al deshielo.

Aunque la mayor parte de los efectos se concentrarán en la montaña, las precipitaciones persistentes previstas para el oeste podrían sumar nuevos acumulados significativos a lo largo del día, contribuyendo a la saturación del terreno.

En cuanto a las temperaturas, la jornada será suave en las principales ciudades y comarcas: León registrará valores de 5 grados de mínima y 15 de máxima, similares a los de Astorga, con 5 y 16 grados; Ponferrada alcanzará 8 de mínima y 15 de máxima, mientras que en Villablino las temperaturas oscilarán entre 3 y 12 grados, reflejando el contraste habitual entre el valle y las áreas de montaña.

La Aemet insiste en que la combinación de lluvia, viento y deshielo convierte el episodio de este miércoles en un fenómeno que requiere atención, especialmente en la Cordillera Cantábrica y en las comarcas del noroeste de la provincia.

Tanto los servicios de emergencia como las autoridades locales recomiendan seguir la evolución de los avisos a lo largo del día y adoptar medidas de precaución ante una situación meteorológica que podría prolongar sus efectos durante las próximas horas.