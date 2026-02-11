Alerta en León por lluvias, deshielo y viento
La provincia afronta este miércoles una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica, según la Aemet
La provincia de León afronta este miércoles una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica, con aviso amarillo en varios puntos del territorio debido a un episodio combinado de lluvias continuas, deshielos y viento intenso, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
El aviso amarillo, el de menor riesgo, indica que el fenómeno meteorológico no afecta a la seguridad de las personas pero sí a la hora de hacer alguna actividad concreta.
La situación afectará especialmente a la Cordillera Cantábrica, donde el organismo prevé rachas que podrán alcanzar hasta los 90 kilómetros por hora entre el mediodía y la medianoche, un fenómeno que se suma al riesgo de deshielos asociado al ascenso de caudales en las zonas de montaña.
La Aemet detalla que el día transcurrirá con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones débiles a moderadas, que podrán ser persistentes en el oeste de la provincia, con acumulados significativos a lo largo de la jornada.
Las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ligero descenso, mientras que el viento del suroeste irá ganando intensidad conforme pasen las horas, soplando fuerte y con rachas muy fuertes en amplias zonas del territorio. Esta situación se enmarca en un escenario más amplio de inestabilidad que mantiene avisos activos en toda Castilla y León por lluvia, viento o deshielo.
Además de la montaña, el aviso amarillo por viento se extiende también a El Bierzo, donde las rachas podrán rondar los 80 km/h, y a la Meseta leonesa, donde se esperan valores próximos a 70 km/h.
Estos fenómenos, calificados por la AEMET como de peligro bajo pero significativo, podrían dificultar la circulación en carreteras expuestas y aumentar el riesgo por caída de ramas o elementos móviles. El organismo meteorológico recomienda extremar las precauciones durante los desplazamientos y evitar permanecer en áreas arboladas o próximas a estructuras inestables.
Las condiciones meteorológicas adversas coinciden con un episodio de lluvias continuadas que ya ha dejado complicaciones en la provincia en días anteriores y que mantiene bajo vigilancia a las zonas más expuestas al deshielo.
Aunque la mayor parte de los efectos se concentrarán en la montaña, las precipitaciones persistentes previstas para el oeste podrían sumar nuevos acumulados significativos a lo largo del día, contribuyendo a la saturación del terreno.
En cuanto a las temperaturas, la jornada será suave en las principales ciudades y comarcas: León registrará valores de 5 grados de mínima y 15 de máxima, similares a los de Astorga, con 5 y 16 grados; Ponferrada alcanzará 8 de mínima y 15 de máxima, mientras que en Villablino las temperaturas oscilarán entre 3 y 12 grados, reflejando el contraste habitual entre el valle y las áreas de montaña.
La Aemet insiste en que la combinación de lluvia, viento y deshielo convierte el episodio de este miércoles en un fenómeno que requiere atención, especialmente en la Cordillera Cantábrica y en las comarcas del noroeste de la provincia.
Tanto los servicios de emergencia como las autoridades locales recomiendan seguir la evolución de los avisos a lo largo del día y adoptar medidas de precaución ante una situación meteorológica que podría prolongar sus efectos durante las próximas horas.