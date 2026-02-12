Color, fiesta y diversión en Fabero

Fabero sale a la calle por Carnaval. Y lo hace con sus mejores galas. A son de la música, en un ambiente de color y diversión que antes de cada Cuaresma sitúa a la localidad como referente de una celebración que el sábado 14 tiene su punto álgido con el popular y multitudinario desfile por las principales arterias de la localidad.

Organizadas por el Ayuntamiento y con presencia de vecinos y visitantes, las carnestolendas de Fabero son ejemplo de buen hacer, de imaginación y participación. Sin duda alguna un referente que el sábado vive su mayor expresión con un desfile multicolor en el que no faltarán además de los disfraces, a nivel individual o en grupo, tampoco las charangas ni las carrozas. Eso sí, mirando al cielo para que la lluvia no haga acto de presencia. En caso de hacerlo desde el Consistorio ya se ha elaborado un plan B, trasladar el desfile al 7 de marzo. Aunque lo mejor es poder hacerlo en la primera fecha y para eso se ha puesto toda la carne en el asador. Convertidos en un referente el El Bierzo y también en la provincia, los carnavales repartirán ilusión y jolgorio. Y también premios importantes para reconocer diferentes apartados de un acto que como es tradición tendrá su puesta en escena, o lo que es lo mismo la salida, desde la plaza Eloy Terrón a las 16.30 horas. Y desde allí un recorrido por las arterias principales de la localidad. La animación correrá a cargo del Grupo Dibao, sin duda alguna un punto fuerte de este desfile. Tampoco faltará una deliciosa y reconfortante chocolatada para todos los presentes.

La imaginación y la participación tendrán también un reconocimiento con premios que van desde la mejor coreografía con 150 euros, misma cantidad que se llevarán los más marchosos mientras que en el caso de la mejor carroza esta tendrá como gratificación para sus creadores 250 euros. El grupo local no premiado se llevará 100 euros mientras que en el caso de los adultos los premios para los grupos serán de 299, 250 y 200 euros del primero al tercero y a nivel individual 80 euros. Por pareja, 100. En el apartado infantil con un buen número de protagonistas en este acto central de los carnavales en Fabero, los tres primeros grupos tendrán un reconocimiento de 250, 150 y 120 euros respectivamente mientras que por pareja serán 100 e individual 80. Todo para que Fabero luzca sus mejores galas en un Carnaval que viste de fiesta a la localidad, de color, música y diversión.