San Isidro y Leitariegos ofrecerán más de 23 kilómetros esquiables este fin de semana

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

Las estaciones invernales de San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos, gestionadas por la Diputación de León, afrontarán el próximo fin de semana con más de 23 kilómetros esquiables y 29 pistas operativas, siempre condicionadas por la evolución del tiempo, ha informado este jueves la institución provincial.

En San Isidro permanecerán abiertos tres de sus cuatro sectores —Cebolledo, Riopinos y Requejines— y 19 de sus 35 pistas, lo que supone 18,4 kilómetros esquiables de los 34 totales que puede ofrecer la estación. El parte de pistas detalla cinco verdes, cuatro azules, siete rojas y tres negras, con nueve remontes en funcionamiento: cuatro telesillas, un telesquí y cuatro cintas transportadoras.

La calidad de la nieve es dura, con espesores que oscilan entre 40 y 130 centímetros. La estación advierte de que las fuertes rachas de viento podrían obligar a realizar paradas intermitentes en los remontes para garantizar la seguridad.

Por su parte, Valle Laciana-Leitariegos prevé abrir 4,7 kilómetros esquiables, con diez pistas en servicio —tres verdes y siete azules— y siete remontes operativos (tres telesquís, dos telesillas y dos cintas transportadoras).

La nieve también será de calidad dura, con espesores de 30 a 120 centímetros, y del mismo modo se mantiene la alerta por posibles paradas puntuales debido al viento.

La Diputación ha recordado que, como es habitual, los usuarios deben consultar la información actualizada sobre el estado de las estaciones, incidencias y previsiones meteorológicas antes de desplazarse.