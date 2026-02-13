Un joven de 21 años herido tras salirse de la vía en Valdefresno

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

A las 13:18 horas hemos recibido varias llamadas que nos avisaban de un accidente en la calle Iglesia, en la localidad de Golpejar de la Sobarriba, en Valdefresno (León). Se ha solicitado asistencia sanitaria para un varón de 21 años que estaba herido y muy nervioso tras haberse producido una salida de vía del turismo. Se ha trasladado aviso a Guardia Civil de León y a Emergencias sanitarias Sacyl.