El PP de León destaca la inversión histórica en regadíos de la Junta de Castilla y León

Encuentro del PP con alcaldes y portavoces de la comarca de La Bañeza y del Sur de León

El PP de León destaca la “histórica inversión” de la Junta en materia de regadíos que ha encumbrado a la provincia como la “referencia” en la inversión en regadíos en Castilla y León y a su vez en España”.

El encuentro con alcaldes y portavoces de la comarca de La Bañeza y del Sur de León ha permitido constatar que “tenemos que trasladar, con orgullo, esta apuesta que ha realizado el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco” para hacer competitivo el sector primario de la provincia.

León ha concentrado más del 40% de la inversión en regadíos de la Comunidad con 140 millones de inversión, con más de 35.000 hectáreas modernizadas o de nuevos regadíos, y con un esfuerzo “histórico” en El Bierzo. El presidente de la gestora, Juan Carlos Suárez-Quiñones, enfatizó que “se ha ejecutado la mayor concentración de secano de la historia en los Oteros, con 35 millones de euros de inversión”.

El presidente de la gestora recuerda a los agricultores y ganaderos que el Partido Popular es el partido del campo y que “la Junta siempre ha estado con ellos, cuando han tenido un problema siempre ha estado la administración autonómica” y puso como ejemplos “las ayudas a la sequía, por la enfermedad hemorrágica epizoótica, la lengua azul, la gripe aviar, entre otras”. En ese sentido, planeó al sector primera que “recordarse qué ocurría cuando Vox dirigió durante dos años la Consejería de Agricultura y Ganadería. Ni tenían interlocución ni hicieron nada por el sector”

Una nueva muestra del compromiso con el campo que sí demuestra, una vez más, el Partido Popular es el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta celebrado ayer al declarar la campaña agrícola 2025/2026 “excepcional” por los fenómenos meteorológicos y avanzar en el establecimiento de medidas de flexibilidad y excepciones en los requisitos de la PAC.

El Partido Popular cumple

La cabeza de la lista del PP de León a las Cortes de Castilla y León, María José Álvarez, abundó en el mensaje de Mañueco de “ofrecer un contrato con los ciudadanos para cumplirlo. Este es el compromiso del Partido Popular”. La apuesta, prosiguió, es “ofrecer estabilidad, gestión, con iniciativas que son medibles y que redundarán en el desarrollo económico y social de la provincia de León”.

Enumeró, con énfasis, que “en León tenemos la mejor educación, los mejores servicios sociales, la mejor gestión de la dependencia de España” y contamos “con uno de los tres mejores servicios sanitarios”, lo que “irrita al PSOE que busca, constantemente, confrontar datos que son objetivos y medibles”.

Incidió en el “esfuerzo sin precedentes” de los últimos cuatro años en mejoras en la sanidad, con inversiones que superan, en toda la provincia, los 100 millones de euros en el propósito de “mantener la sanidad pública en los niveles de calidad que cuenta en la actualidad”, más allá de los problemas puntuales que surgen “por la irresponsabilidad del Gobierno de no aumentar la disponibilidad de médicos aumentando las pruebas MIR y las homologaciones de títulos paradas en función de las necesidades de todas las comunidades autónomas”.

Diputación, ¿modelo de gestión?

El encuentro de la candidatura y la dirección provincial del PP con los alcaldes y portavoces de la comarca de La Bañeza y del Sur de León constata que “el modelo de gestión que ofrece el PSOE es el que ejerce en el Gobierno de España, donde León es una provincia invisible, y en la Diputación, donde con el apoyo de UPL, estamos constatando que son un desastre de gestión”.

Los diputados provinciales presentes en las reuniones incidieron en la “excesiva burocracia”, la “ralentización de los proyectos” o el reiterado “retraso” en el pago de las ayudas de convocatorias, como los consejos reguladores y asociaciones de productores que no han cobrado desde 2022 o los grupos de acción local que no tienen convenio desde 2024.

“El mejor ejemplo son las carreteras de titularidad provincial, donde el estado es muy deficiente a pesar de que la Diputación tiene más de 230 millones de euros de remanente que sólo necesitan destino para gastarlo”, inciden.