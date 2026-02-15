Llamas de la Ribera revive al Antruejo

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El Antruejo habla de una tradición bien arraigada en esta parte de la provincia y este domingo regresó a Llamas de la Ribera para inundar el ambiente de Carnaval. La cita consiguió congregar a un buen número de participantes en los alrededores de la iglesia, junto a la plaza del pueblo. Llamas de la Ribera tiene en estos personajes singulares toda una seña de identidad que rememora los orígenes del Carnaval.