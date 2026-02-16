Los hosteleros de Laciana muestran su hartazgo con Leitariegos

La Asociación de Hostelería y Turismo de Villablino ha convocado una concentración en la estación de esquí Valle de Laciana-Leitariegos para este próximo sábado a partir de las 12:30 horas. El motivo, según explican desde el colectivo, es «la sensación general de abandono», destacando aspectos como «las instalaciones sin terminar o fuera de servicio», así como unos «servicios básicos insuficientes».

Se trata de una concentración de ruido «por el futuro de la estación y del valle». Los organizadores recuerdan que el acto coincide con la manifestación por la sanidad, pero aclaran que se hace «sin ánimo de pisarla», ya que «la situación es preocupante y se está en plena campaña de nieve», matizaron.

Por otra parte, desde la tienda de artículos deportivos Slalom, ubicada en Caboalles de Abajo, también han expresado públicamente su descontento y preocupación por el lamentable estado y el deficiente pisado de las pistas. Consideran que los kilómetros esquiables reflejados este pasado fin de semana, en relación con el estado real de las pistas tras las últimas nevadas y los trabajos realizados, «resultan claramente insuficientes». En este sentido, señalan que esta situación «no afecta únicamente a los usuarios de la estación», sino que «impacta directamente en numerosos negocios».

El Partido Popular de Villablino hace directamente responsable a la Diputación Provincial de León del mal funcionamiento de las instalaciones y respalda el creciente malestar tanto de usuarios como de industriales. Según denuncian, este fin de semana de Carnaval «evidencia esta falta de gestión», ya que, de los cerca de ocho kilómetros esquiables, solo unos tres estaban acondicionados y en condiciones mejorables. Además, de las tres máquinas pisapistas disponibles, únicamente una funcionaba con normalidad.

Los populares recuerdan también que, en 2024, la Diputación anunció la adquisición de dos nuevas máquinas (una para Leitariegos y otra para San Isidro), pero finalmente solo se compró la destinada a esta última. Para el partido, esto supone «un ejemplo más de la falta de compromiso» con la zona.