Explosión de color y alegría en el desfile de los pequeños grandes carnavaleros de La Bañeza

El Carnaval Infantil de La Bañeza 2026 ha vuelto a demostrar por qué esta fiesta, declarada de Interés Turístico Nacional, tiene el futuro asegurado. Este lunes 16 de febrero, las calles bañezanas se han transformado en un hervidero de ilusión con el esperado desfile infantil, donde cientos de niños y niñas han lucido con orgullo sus disfraces tras meses de preparación. Partiendo desde El Salvador, la comitiva ha recorrido el corazón de la ciudad contagiando a vecinos y visitantes con su energía, acompañados por el ritmo incombustible de las charangas. La jornada culminó en una gran chocolatada y el espectáculo "Malassia Junior", consolidando este día como el preámbulo perfecto para la "Nochebruja" y reafirmando que, en La Bañeza, el sentimiento carnavalero se hereda y se vive con la misma intensidad desde la cuna.
