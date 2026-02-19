CHD descarta las balsas del Órbigo en el futuro PHD y apuesta por otras opciones

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) descarta que se ejecute la regulación de Órbigo a través de la ejecución de las balsas de Los Morales y La Rial, según figura en el documento de Esquema de Temas Importantes (EpTI) del futuro plan hidrológico 2027-2036, que se actualmente se encuentra en tramitación.

Se trata de un documento muy preliminar en el proceso de elaboración del plan hidrológico, al que aún le espera un largo procedimiento, pero sí recoge algunas pautas básicas para su redacción, En concreto, señala que el proyecto de ambas presas, contempladas en el plan vigente con un presupuesto de ejecución de 68 millones de euros, sigue el proceso de redacción de su proyecto de ejecución, un trámite que «se ha encontrado con trabas administrativas de los ayuntamientos afectados para realizar los estudios geotécnicos, supuestamente por el rechazo social que provocan en el territorio».

Así, la CHD considera que debido a este rechazo, «previsiblemente», el incremento de regulación del Órbigo se lleve a cabo mediante otras soluciones alternativas. En concreto, cita el recrecido de la presa de Selga de Ordás, la ejecución de una balsa lateral en La Milla y la reducción de la demanda del sistema mediante el suministro de recursos a la Zona Regable Manganeses desde el sistema de explotación del Tera, sin especificar a qué tipo de recursos se refiere.

Respecto a estas opciones, el Sindicato Central de Regantes de Barrios de Luna ya se ha pronunciado en contra de construir balsas en zonas regables y ha cuestionado que el déficit hídrico se solucione con el recrecimiento de la presa de Selga de Ordás.

No aparecen en el EpTI otras alternativas que sí se han barajado hasta el punto de haber realizado catas para comprobar su viabilidad, como es el caso de realizar un trasvase de agua proveniente del embalse de Casares de Arbás, que también tiene a los regantes en contra, ya que podría derivar en un enfrentamiento entre los Sistemas Esla y Órbigo.