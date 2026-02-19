CHD descarta las balsas del Órbigo en el futuro PHD y apuesta por otras opciones

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) descarta que se ejecute la regulación de Órbigo a través de la ejecución de las balsas de Los Morales y La Rial, según figura en el documento de Esquema de Temas Importantes (EpTI) del futuro plan hidrológico 2027-2036, que se actualmente se encuentra en tramitación.
Se trata de un documento muy preliminar en el proceso de elaboración del plan hidrológico, al que aún le espera un largo procedimiento, pero sí recoge algunas pautas básicas para su redacción, En concreto, señala que el proyecto de ambas presas, contempladas en el plan vigente con un presupuesto de ejecución de 68 millones de euros, sigue el proceso de redacción de su proyecto de ejecución, un trámite que «se ha encontrado con trabas administrativas de los ayuntamientos afectados para realizar los estudios geotécnicos, supuestamente por el rechazo social que provocan en el territorio».
Así, la CHD considera que debido a este rechazo, «previsiblemente», el incremento de regulación del Órbigo se lleve a cabo mediante otras soluciones alternativas. En concreto, cita el recrecido de la presa de Selga de Ordás, la ejecución de una balsa lateral en La Milla y la reducción de la demanda del sistema mediante el suministro de
recursos a la Zona Regable Manganeses desde el sistema de explotación del Tera, sin especificar a qué tipo de recursos se refiere.
Respecto a estas opciones, el Sindicato Central de Regantes de Barrios de Luna ya se ha pronunciado en contra de construir balsas en zonas regables y ha cuestionado que el déficit hídrico se solucione con el recrecimiento de la presa de Selga de Ordás.
No aparecen en el EpTI otras alternativas que sí se han barajado hasta el punto de haber realizado catas para comprobar su viabilidad, como es el caso de realizar un trasvase de agua proveniente del embalse de Casares de Arbás, que también tiene a los regantes en contra, ya que podría derivar en un enfrentamiento entre los Sistemas Esla y Órbigo.
Ferduero pide más regulación en una cuenca con embalses de ciclo anual
La Asociación Ferduero ha avisado de que esta demarcación es la que menos porcentaje de regulación tiene en relación a sus aportaciones naturales (tan solo el 31 por ciento), si se compara con el resto de grandes las «grandes demarcaciones hidrográficas» de España (Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir), ya que el Ebro está por encima del 50 por ciento, el Guadalquivir por encima del cien por cien y el Guadiana supera el 200 por ciento.«Nuestros embalses de cabecera, destinados principalmente a regadío y abastecimiento, son de carácter anual y cada año tenemos que estar pendientes de la climatología para garantizar los usos, mientras que en demarcaciones como en el Guadiana o el Guadalquivir, con un buen año de llenado como el actual, pueden tener garantizadas varias campañas», han lamentado a través de un comunicado.Los regantes han recordado que en la actualidad se está tramitando la revisión del Plan Hidrológico de la parte española de esta demarcación. En concreto está sometido a información pública el «Esquema Provisional de Temas Importantes» en materia de gestión de las aguas, documento intermedio en la elaboración del nuevo plan para el ciclo de planificación 2028-2033.«Desde la Asociación Ferduero seguiremos demandando que se ejecuten las regulaciones incluidas en el plan vigente, así como nuevas regulaciones en aquellas zonas que no disponen de recursos suficientes para la satisfacción de los usos asociados y que puedan contribuir a la mejor gestión de los riesgos de inundación. Y todo ello sin renunciar al desarrollo de nuevos regadíos», añade el documento.Ferduero explica que Castilla y León tiene la «mayor parte» de su territorio ubicado en zonas rurales con «escasa población», en las que solo hay en regadío el 15 por ciento de la superficie agraria útil, frente al 23 por ciento de la media nacional. «También plantearemos al organismo de cuenca, un mayor ajuste de los caudales circulantes en períodos de sequía, incluso en aquellas zonas afectadas por alguna zona de especial Protección (Red Natura, ZEPA, LIC, etc)», puntualizan.También destacan los regantes la labor del personal de Dirección Técnica y Explotación de la CHD «en la gestión de los embalses en todo este período tan complicado que hemos venido sufriendo».«La labor realizada para minorar los efectos adversos de las avenidas trae consigo la búsqueda de un complicado equilibrio dentro de cada río y sistema de explotación, entre los caudales provenientes de los cauces no regulados y la función de laminación que tienen los embalses, superando en algunos casos los resguardos de seguridad", añaden.