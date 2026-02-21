Vecinos y comerciantes de Laciana protagonizan una cacerolada para exigir mejoras en la estación de esquí de Leitariegos

Los lacianiegos acudieron ayer a la concentración, convocada por la Asociación de Hostelería y Turismo de Villablino, en la estación invernal Valle de Laciana-Leitariegos, con el objetivo de manifestar el descontento por la situación actual del complejo turístico.

Una protesta muy ruidosa para poner de relieve sus principales reivindicaciones, como instalaciones sin terminar o fuera de servicio o la insuficiencia de los mismos. Los manifestantes portaron pancartas como: «No hay estación sin inversión», «Aquí vivimos, aquí esquiamos» o «Basta de abandono en Leitariegos».

A pesar de la reunión mantenida ayer los industriales de Laciana con Diputación, la concentración se mantuvo, si bien los hosteleros de la comarca reconocían que a primera hora de la mañana la estación ya estaba con un correcto funcionamiento «hoy amaneció como debe de ser y esperemos que se mantenga» sentenciaban.

Al finalizar la concentración, el director de la estación, Andrés Fernández se ofrecía para tener un encuentro con los representantes de la asociación y conocer de primera mano cuales eran sus reivindicaciones, «compartimos la mayoría de sus inquietudes» matizó, a la vez que les invitó a mantener un diálogo fluido siempre que lo consideren oportuno.

Por su parte, los representantes de la Asociación señalaron que valoraban «muy positivamente» esta reunión con Fernández, al igual que la mantenida ayer con el diputado de Turismo y esperan que los compromisos se lleven a cabo.

La estación Valle de Laciana-Leitariegos en la jornada de ayer contó con unos muy buenos números de afluencia y esperan que las cifras continuen. Y es que ayer se contó con un total de 14 pistas abiertas de las 18 totales, junto con 7 remontes de los 8 que tiene. Con un total de siete kilómetros esquiables, unos espesores de 20 a 120 centímetros y la calidad de nieve polvo-dura.