Herida una mujer al volcar su vehículo en Zuares del Páramo
Aunque se encuentra consciente
Un nuevo accidente ha ocurrido durante la tarde de este sábado en la provincia leonesa.
En concreto, el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 ha recibido la llamada de alerta a las 15.58 horas, cuando un turismo ha volcado en la carretera LE-7509, a la altura de Azures del Páramo.
Como consecuencia, la conductora, una mujer de 35 años, ha resultado herida, aunque consciente.
Se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil para atender a la herida.