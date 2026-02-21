Herida una mujer al volcar su vehículo en Zuares del Páramo

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl.112 - Archivo

Publicado por María Martínez Peña Creado: Actualizado:

Un nuevo accidente ha ocurrido durante la tarde de este sábado en la provincia leonesa.

En concreto, el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 ha recibido la llamada de alerta a las 15.58 horas, cuando un turismo ha volcado en la carretera LE-7509, a la altura de Azures del Páramo.

Como consecuencia, la conductora, una mujer de 35 años, ha resultado herida, aunque consciente.

Se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil para atender a la herida.