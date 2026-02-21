Localizado un nuevo nido de avispa asiática en Carrizo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los vecinos del Órbigo han denunciado la exietncia de un nido de avispa belutina, más conocida como asiática, a la entrada de Carrizo, al lado del Tanatorio de los Jardines, por lo que se han puesto en contacto con las autoridades competentes para su retirada.

La lucha contra la avispa asiátice ha convertido en una prioridad para los servicios medioambientales de Castilla y León. Solo el año pasado, los agentes medioambientales de la Junta retiraron cerca de 80 nidos en la provincia de León, una cifra que refleja la creciente amenaza que supone esta especie invasora para la biodiversidad local y la seguridad ciudadana. La mayoría de las intervenciones se concentraron en la comarca del Bierzo y en los municipios cercanos a la capital leonesa, donde los avisos de la población se han multiplicado durante los meses de verano y otoño.

Desde la Junta de Castilla y León se insiste en la importancia de avisar al 112 ante cualquier sospecha o avistamiento de un nido, evitando manipularlo o acercarse. Las alertas tempranas permiten actuar de forma más rápida y eficiente, reduciendo el riesgo de propagación.

La presencia de la vespa velutina en el norte de España continúa en expansión. Desde su llegada en 2010, procedente de Asia, esta especie se ha asentado en buena parte del territorio, afectando gravemente a las poblaciones de abejas y a otros insectos polinizadores.