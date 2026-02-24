El 75% de los premiados con la lotería de Navidad en Villamanín se suma al cobro con la quita pactada

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El 75 por ciento de los premiados en el sorteo de Navidad con el número que vendió la comisión de fiestas de Villamanín (León), constituida ahora en asociación, se ha sumado ya al proceso de cobro con quita acordado después de reconocerse la venta de más papeletas de las correspondientes (un talonario) a los décimos afortunados, a un mes de que concluya el plazo.

La asociación emitió hoy un comunicado en el que señala que se ha observado una “cierta ralentización en el ritmo de registros”, por lo que pide expresamente a los agraciados “que no lo dejen para el último día”.

Además de agradecer su colaboración al Ayuntamiento de Villamañín, recuerdan que Zeleón Comunicación se ofrece a continuar con el registro presencial en su oficina de la calle Corredera 7 en León, previa cita que debe solicitarse llamando de 9 a 14 horas al número de teléfono 644 73 60 45 antes del día 17 de marzo, que será el último día para solicitar esa ayuda.

El colectivo recuerda que el plazo para apuntarse finaliza el 22 de marzo a las 24 horas y que “quien no esté registrado en la plataforma antes de esa fecha no podrá reclamar el premio posteriormente y su derecho quedará extinguido, del mismo modo que ocurre con cualquier décimo de lotería si se reclama fuera del plazo legal de tres meses”. “Es una fecha objetiva y necesaria para poder cerrar el listado definitivo de perceptores y organizar los pagos desde ese momento con seguridad jurídica”, recalcan.

Advierten a los interesados de que no deben enviar fotografías de papeletas ni documentación personal por WhatsApp, redes sociales o correos privados, ni facilitar datos bancarios, claves o códigos. Nadie, recalcan, está autorizado a llamar en su nombre para pedir dinero, comisiones o tasas. El único canal válido es la web oficial de registro y los comunicados publicados en la propia página, insisten.